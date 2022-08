Semmi meglepetés, trófeával kezdte az idényt a Real Madrid

A spanyol bajnokság hét végi rajtja előtt első tétmeccsét Helsinkiben vívta a Real Madrid, ahol a Bajnokok Ligája címvédője az El-győztes Eintracht Frankfurttal mérkőzött meg az Európai Szuperkupáért. A két csapat kapitánya – Karim Benzema, illetve Sebastian Rode – ünnepélyesen be is hozta a tavasszal nyert trófeát a meccs elején.

Sőt, a Real a kezdőcsapatán sem változtatott a BL-döntőhöz képest, a nyáron érkezett Rüdiger és Tchouaméni a kispadon várt bevetésre, ahogy a Frankfurt egyetlen korábbi Szuperkupa-győztese, Mario Götze is.

Az is kiderült, hogy a félautomata technológia egyelőre nem jelenti azt, hogy nem kellene végigengednie a lest látó partjelzőnek az akciót, Lindström meg is dolgoztatta szabálytalan pozícióból indulva Courtois-t. Néhány perccel később pedig Kamada lövésénél már valóban szükség volt a Real belga kapusának védésére.