Tokmac Nguen tudja, ennél sokkal többet várnak tőle

– Nem lehet rossz csapat, amelyik az Európa-liga rájátszásáig eljut – fejtegette Tokmac Nguen. – A Shamrock Rovers jó csapat, néztünk felvételeket, a szakmai stáb alaposan feltérképezte a riválist, a futballstílusáról mindent tudhatunk. A lényeg, hogy nem lehet véletlenül eljutni az Európa-liga-csoportkör kapujáig. Kemény mérkőzésre számítok, csütörtökön hazai pályán kezdjük a párharcot, szurkolóink támogatása sokat jelenthet. Szokták kérdezni, idegenben vagy hazai pályán jobb-e kezdeni, de erre nem tudom a megfelelő választ. Ha az első, itthoni meccsen magabiztosan nyerünk, akkor hazai pályán, ha szoros a mérkőzés, jobb lett volna idegenben. Szóval, nincs jó recept.

Az ír csapat alighanem keményen védekezik majd, nekünk, támadóknak ott kell folytatnunk, ahol vasárnap a Fehérvár ellen abbahagytuk.

Ha most is megfelelően koncentrálunk a kapu előtt, és hátul is stabilak maradunk, előnnyel utazhatunk Dublinba.

