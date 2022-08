Úgy lett, ahogy megjósoltuk: Lékai itthon váltott, a Fradihoz igazolt

Először két hete a Nemzeti Sport online felülete számolt be arról, hogy Lékai Máté parkolópályára került a klubjában. Momir Ilics edző nem is csinált titkot abból, hogy a 147-szeres válogatott játékosra nem számít, a bajnoki döntő második mérkőzésére nem nevezte be a klubot nyolc éve szolgáló irányítót, és a kölni Bajnokok Ligája Final Fourban is csak epizódszerep jutott a 34 éves játékosnak.