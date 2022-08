Verrasztó Dávid visszaszerezheti a trónját Rómában

Verrasztó Dávid 2014 és 2018 között háromszor nyerte meg a 400 vegyest az Európa-bajnokságon, ez a sorozat éppen Budapesten szakadt meg 2020-ban. A harminchárom éves úszó idén a hazai világbajnokságot kihagyta, a római Európa-bajnokság előfutamában viszont jó formát mutatott, a legjobb, 4:15,52-es idővel jutott be a fináléba. Rutinos honfitársa mellett ott lesz a döntőben Kós Hubert is, ő a negyedik legjobb időt (4:17,22) érte el délelőtt. Az Eb első döntőjében ott lesz a szlovák színekben versenyző Nagy Richard is.

Címvédőként vágott neki az 50 pillangónak Szabó Szebasztián, mégsem volt meggyőző délelőtt. Mindössze a kilencedik legjobb idővel (23,49) jutott a legjobb tizenhat közé a világbajnokság óta a Világjátékokat is megjárt úszó.