Rómában Milák Kristóf nem lesz olyan magányos, mint Budapesten

A Foro Italico nyitott medencéjéről Hosszú Katinka őrizheti a legszebb emlékeket a 26 fős magyar csapatból. A 2009-es római világbajnokságon itt kapott igazán nagy lendületet a pályafutása, miután 200 méteren pillangón és vegyesen is bronzérmet szerzett, majd 400 vegyesen az első vb-aranyát ünnepelte.

Most 33 évesen azért is tér vissza az örök városba, hogy a világtörténelem első úszójaként századszorra is dobogóra álljon világversenyen.

Jelenleg 96 érme van, tehát Rómában négyet kellene ehhez hozzátennie, s magyar szempontból az Eb egyik legizgalmasabb kérdése, hogy sikerül-e neki.

– Elvileg valóban megszerezheti Rómában a századik érmét is Hosszú Katinka – nyilatkozta Sós Csaba szövetségi kapitány. – Azért vagyok óvatos, és azért mondtam, hogy elvileg megszerezheti, mert ebben a korban a formaidőzítés jóval bizonytalanabb, rizikósabb, mint korábban volt.

Hosszú Katinka a vb-n nem szerzett érmet Fotó: Kovács Tamás

Hosszú ugyanabban a három egyéni számban ugrik a Foro Italico medencéjébe, mint 13 évvel ezelőtt, és a kapitány szerint 400 vegyesen van a legnagyobb esélye az éremszerzésre. Júniusban a budapesti vb-n is ebben a számban érte el a legjobb eredményét, a Duna Arénában a negyedik helyen végzett, de a legjobb európaiként a mezőnyben.

Ebből kiindulva Rómában elsősorban őt kellene legyőznie a többieknek és nem fordítva.

Úgy jöhetne össze Hosszúnak a századik érem Rómában, ha a három egyéni száma mellett valamelyik váltóval is eredményes lenne. Az elmúlt időszakban a háromszoros olimpiai bajnok nem vállalt szerepet a váltókban, erről megállapodást is kötött Sós Csabával, de most a cél szentesítheti az eszközt. Rögtön az Eb első napján dobogóesélyes a női 4×200-as gyorsváltó, amely a tavalyi Eb-n ezüstérmes volt, az idei vb-n pedig legjobb európai csapatként ötödik lett – ebben a négyesben Hosszú is helyet kaphat egy biztosnak tűnő éremért.

A budapesti vb után lehetett némi hiány­érzetünk amiatt, hogy egyedül Milák Kristóf állt dobogóra (igaz, ő két csodálatos aranyérmet szerezve és egy világcsúcsot úszva), de az Eb-n éremszüretben is bízhatunk. A Duna Arénában sokan kerültek a tűz közelébe, 19 döntős szereplésünk volt, és közülük többen harcban lehetnek az éremért az európai mezőnyben, főleg a háború miatt továbbra is eltiltott orosz úszók hiányában.