Világklasszisunk verseny közben találja ki a taktikát

– Inkább a világbajnokságra időzítettük a csúcsformát, már csak azért is, mert egy éve Koppenhágában kikaptam Fernando Pimentától, szerettem volna visszavágni neki. Életem legnehezebb ezer métere volt a döntő, ugyanakkor a legkülönlegesebb is, mert erős szembeszélben, az igencsak kedvezőtlen kettes pályán sikerült nyernem. A saját ritmusomra koncentráltam, nem is figyeltem a többieket, csak a célban néztem balra – akkor láttam, hogy szinte egyszerre rúgtuk be a hajót Pimentával. Elképesztően szoros csata volt, végül öt század döntött a javamra – idézte fel a halifaxi finálét Kopasz Bálint a Nemzeti Sportnak adott interjújában.

Az Eb-n egészen máshogy alakult az ezerméteres döntő, Kopasz bizonyította, hogy milyen jól alkalmazkodik a körülményekhez, és nagy fölénnyel nyert.

– Nem szoktuk kitalálni a taktikát a futam előtt, mert sok múlik azon, hogy milyen a pálya, hogyan alakul a széljárás. Miután lecsapódik a rajtgép, néhány húzásból már érzem, mennyire kell beosztanom az erőmet, mikor érdemes hajrát indítanom. Sokat számít, hogy mentálisan erős vagyok, az Eb-n sem estem kétségbe attól, hogy sokáig Pimenta vezetett, az utolsó kétszázon pedig meg tudtam indulni, amivel sikerült megtörnöm.

Bár Kopasz Bálint még csak huszonöt éves, már mindent elért a sportágában, jelenleg egyszerre mondhatja magát a királyszám olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címvédőjének. Vannak azonban más céljai is, amelyek továbbra is teljes erőbedobásra sarkallják.

– Nemcsak az érmek foglalkoztatnak, hanem az időeredmény is, szeretnék három perc húsz másodperc alá bekerülni, akkor valóban történelmet írnék. Az olimpián közel jártam hozzá, úgy éreztem, maradt is bennem tartalék, de hiába vagyok jó formában, ez nem csak rajtam múlik, ideális vízhőmérséklet és erős hátszél is kell hozzá – mondta Kopasz Bálint a Nemzeti Sportnak.