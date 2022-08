Jól döntött a kapitány, de folytatódik a kajakos kenyérharc

Kezdjük a lényeggel, az olimpiai programmal és kvalifikációval, hogy érthető legyen, miért kulcskérdés férfi kajakban a négyes. (Természetesen ugyanez a helyzet a hölgyeknél, csak éppen rémálmainkban sem jön elő, hogy címvédő női hajónknak gondot jelenthet az olimpiai kvóta megszerzése.) Miként már többször megírtuk, Párizsban már csupán három férfi kajakos versenyszám szerepel a korábban a szlalomtól való megkülönböztetésként síkvíziként, újabban sprintként azonosított szakágban. Ezek a következők:

K-1 1000 m

K-2 500 m

K-4 500 m

Kárpótlásként, csakúgy, mint Tokióban, egyesben és kettesben nemzetenként Párizsban is két egység indulhat. (A világbajnokságokon ezt az elvet nem vezették be.) Ám van még egy fájdalmas megkötés. Nemzetenként hat a megszerezhető kvóták maximális száma, tehát Magyarországot is legfeljebb hat férfi kajakos képviselheti majd a 2024-es nyári játékokon. Azt sem kell magyarázni, hogy eme szűkre szabott hatfős keretet csak a négyes sikeres kvalifikációjával lehet kitölteni.

A sportágban féltve őrzött presztízsünket súlyosan csorbítaná, ha a négyesünk ezt nem teljesítené. Ám az idei és tavalyi eredmények alapján felelősséggel senki sem merné kijelenteni, hogy a magyar hajó garantáltan célba ér.

Hogy miért nem?

Az Eb-n negyedik férfi négyes: Kuli István, Csizmadia Kolos, Balogh Gergely és Nádas Bence (Fotó: MKKSZ/Szalmás Péter)

Ugyanaz a helyzet, mint négy éve. A 2023-as kvalifikációs világbajnokságon a férfi K–4 500-as versenyszámban az első hat (esetleg hét) egység, azaz hat (vagy hét) nemzet jut kvótához. Nos, a 2019-es hazai rendezésű vb-n a magyar hajó (Nádas Bence, Tótka Sándor, Birkás Balázs, Kuli István összetételben) ötödikként teljesítette ezt a feladatot. Tavaly az Európa-bajnokságon a magyar egység (Kuli István, Molnár Péter, Nádas Bence, Tótka Sándor) nem jutott döntőbe, az olimpián (Béke Kornél, Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Tótka Sándor) hetedik lett. Idén a világbajnokságon a mieink (Kuli István, Csizmadia Kolos, Varga Ádám, Nádas Bence) lemaradtak a fináléról, az Európa-bajnokságon (Kuli István, Csizmadia Kolos, Balogh Gergely, Nádas Bence) viszont negyedikek lettek.

Vegyes a kép. S nemcsak az eredményeket, hanem a legénységet tekintve is. Nem elhamarkodott kijelentés, hogy messze nem sikerült megtalálni az ideális összeállítást. Pedig elvileg minden adott hozzá.

A 2019-es világbajnokság után a Hüvös Viktor edzette csapat kiemelt státust élvezett, s ugyan a csoport formaidőzítését hátráltatta Kuli István sérülése, a tavalyi világkupa-, majd Eb-szereplés ezzel együtt is kudarc.