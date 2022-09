Erre senki sem számított, megrogyott a belgák klasszisa + videó

A legkevésbé sem a pihenésről szól a hétvége a spanyol kerékpáros-körversenyen, a Vueltán, hiszen a rendezők szombatra és a vasárnapra is hegyi befutós szakaszt iktattak be, s holnap majd 2512 méteren lesz a cél. Ma a Montoro és a Sierra de La Pandera közötti 160,3 kilométeres etap végén „csak” 1820 méteren volt, és három kategorizált emelkedő várt a mezőnyre, de a végén a második és a harmadik között alig volt sík rész, az utolsó húsz kilométeren gyakorlatilag végig felfelé kellett menni. A Panderára vezető út 8,4 kilométeren átlagban 7,8 százalékos meredekségű, egy részén 15 százalékos.

A mai 14. szakasz előtt az összetettben élen álló, így piros trikóban tekerő belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) 2:41 perccel vezetett az előző három Vueltán győztes szlovén Primoz Roglic (Jumbo–Visma), s 3:03 perccel a spanyol Enric Mas (Movistar) előtt. Evenepoel azt mondta, bízik benne, hogy ezek a különbségek vasárnap estére is megmaradnak.

Egy tíz főből álló szökevénycsoport bő négy perc előnyt szerzett; a bolyban ott volt az ecuadori Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), a 2019-es Giro d’Italia győztese, az idei olasz körverseny második helyezettje, aki most nem áll jól az összetettben, a szakasz előtt a 19. volt, ezért is engedték el az esélyesek. Carapaz most a szakaszgyőzelmekre hajt, és a 12. etapot meg is nyerte. A szökevények között tekert a a dán Mads Pedersen (Trek–Segafredo), a pontverseny éllovasaként ő viseli a zöld trikót, ő nyerte meg a pénteki szakaszt, ám nem hegyimenő, mint Carapaz. Amikor megkezdőtt a végső nagy hegymászás, húsz kilométerrel a cél előtt a szökevények – akik közül Pedersen le is maradt – előnye három és fél percre csökkent, nem lehetett tudni, hogy a csoportból valakinek sikerül-e „hazaérnie”.

Négy kilométerrel a vége előtt Carapaz meglépett a szökevények szétszakadó csoportjából, az esélyesek bolyában pedig a tizenöt százalékos meredekségű részen Roglic váltott tempót, és az idei Vueltán először Evenepoel megzuhant, nem tudta taratani vele a lépést. S mások is megelőzték a szenvedő belgát…

⏪💥¡ATAQUE de @rogla para marchase en solitario!



🔥 Primož Roglič - @JumboVismaRoad goes on the attack and pulls away!#LaVuelta22 pic.twitter.com/CxhRVlPBjJ — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2022

Azután, hogy Evenepoel eddig milyen remek formát mutatott, ez egyáltalán nem volt benne a levegőben; sokan már elkönyvelték, hogy megnyerte a spanyol körversenyt.

Carapaz végül nyolc másodperc előnnyel behúzta a második szakaszgyőzelmét a kolumbiai Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan Team) előtt, aki meg tudta előzni a vele együtt beérkezett Roglicot, de a szlovén a harmadik helyéért is kapott négy másodperc jóváírást. Evenepoel 56 másodperc hátránnyal nyolcadik lett, és az összetettben 1:49 percre csökkent az előnye Roglic előtt. Csata van az első helyért, és a vasárnapi „királyszakasz” nagyon nagy izgalmakat ígér!

Vuelta, 14. szakasz, Montoro–Sierra de La Pandera, 160,3 km, hegyi befutó:

1. Richard Carapaz (ecuadori, INEOS Grenadiers) 4:09:27 óra

2. Miguel Ángel López (kolumbiai, Astana Qazaqstan) 8 másodperc hátrány

3. Primoz Roglic (szlovén, Jumbo–Visma) azonos idővel

4. Joao Almeida (portugál, UAE Team Emirates) 27 mp h.

5. Carlos Rodríguez (spanyol, INEOS Grenadiers) 36 mp h.

6. Enric Mas (spanyol, Movistar) a. i.

...8. Remco Evenepoel (belga, Quick-Step Alpha Vinyl) 56 mp h.

9. Juan Ayuso (spanyol, UAE Team Emirates) a. i.

Az összetett élcsoportja:

1. Evenepoel 52:21:33 óra

2. Roglic 1:49 perc hátrány

3. Mas 2:43 p h.

4. Rodríguez 3:46 p h.

5. Ayuso 4:53 p h.

A hétfői szünnap előtt vasárnap újabb hegyi befutó vár a 77. Vuelta a Espana mezőnyére a Martos és Hoya de la Mora közötti 149,6 kilométeres királyetapon. A kerékpárosok összesen 3280 kilométert tekernek, amíg jövő vasárnap célba érnek Madridban.

