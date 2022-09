Füstbomba és galambüldözés is színesítette az időmérőt

A második után a szombat délelőtti, összességében harmadik szabadedzésen is Charles Leclerc (Ferrari) volt a leggyorsabb, megelőzve a Hollandiában eddig remeklő George Russellt (Mercedes) és a tréningeken a vártnál gyengébben teljesítő Max Verstappent (Red Bull).

Az időmérő első szakaszában a tabellát utcahosszal vezető Verstappen teljesítette a legkevesebb mért kört – hármat –, de ennyi is elég volt a hollandnak, hogy az első helyen jusson tovább. Valtteri Bottasnak (Alfa Romeo), Kevin Magnussennek (Haas), Daniel Ricciardónak (McLaren), Sebastian Vettelnek (Aston Martin) és Nicholas Latifinek (Williams) több kör teljesítése sem termett babért, mindannyian a Q1-ben búcsúztak.

A második szakaszt több közjáték is fűszerezte. A holland szurkolók füstbombát dobtak a pályára, emiatt néhány percre megszakadt a kvalifikáció, míg a füstölgés abbamaradt, illetve a pirotechnikai eszköz legurult az aszfaltról. A kényszerszünetet egy versenybíró arra használta ki, hogy a pálya mentén és olykor azon belül is sétálgató galambokat üldözzön, amelyek már a szabadedzések során is megnehezítették a pilóták életét.

Füstbomba a pályán:

A flare on the track prompts a red flag #DutchGP #F1 pic.twitter.com/DuhP7LIRs3 — Formula 1 (@F1) September 3, 2022

A galambüldözés:

A Q2 végéig ismét Verstappen állt az élen, majd az utolsó pillanatokban Carlos Sainz (Ferrari) és Russell is megelőzte. Pierre Gasly (Alpha Tauri), Esteban Ocon, Fernando Alonso (mindkettő Alpine), Csou Kuan-jü (Alfa Romeo) és Alex Albon (Williams) alkotta a kiesők névsorát.

Az utolsó tíz perc rengeteg izgalmat tartogatott. Verstappen vezetett, majd Leclerc űridővel vette el a hollandól az első helyet. Végül mégis a hazai közönség örülhetett, mert Verstappen 21 ezreddel jobbnak bizonyult a monacóinál, így ő indulhat az első rajtkockából a vasárnap 15 órakor kezdődő Holland Nagydíjon.

A Mercedesek tempójára sem lehetett panasz, de Sergio Pérez (Red Bull) az utolsó kanyarban kicsúszott, a pálya ezen szakaszán ezért sárga zászlós jelzés volt érvényben, Russellnek és Lewis Hamiltonnak a fékre kellett lépnie. A két brit emiatt csak a negyedik és a hatodik helyet szerezte meg.