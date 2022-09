Labdarúgóink helyett Orbán Viktor a téma Németországban

A városban sétálva beszélgettünk német drukkerekkel is, akik ugyancsak tisztelik a magyar válogatottat. Három német mezben sétáló férfit szólítottunk le, a két idősebb egyből a fiatalabb társukhoz irányította az angolul megfogalmazott kérdésünket, és ő készséggel válaszolt.

– Nem lipcseiek vagyunk, Türingiából jöttünk a meccsre, úgyhogy csak felületesen ismerjük a Leipzig játékosait, de azt tudjuk, hogy Gulácsi, Szoboszlai és Orbán ott játszanak. Ott voltunk júniusban Budapesten és tavaly az Eb-n Münchenben is a magyarok ellen, mindkétszer jó meccs volt. Most is kemény mérkőzésre számítok, de szerintem nyerünk, mert a csapat nagyon motivált. A tippem 2-0 nekünk. A gólszerzők? Thomas Müller és Leroy Sané – jósolta a német drukker.

Hamarosan kiderül, hogy igaza lesz-e.