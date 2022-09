Ligeti Dániel vigaszágas a birkózók belgrádi világbajnokságán

Csütörtökön a szabadfogásúak is megkezdték szereplésüket a belgrádi világbajnokságon, köztük négy magyar versenyző. Közülük az egyetlen magyar győzelmet Ligeti Dániel tudta felmutatni. A Haladás Eb-ezüst és -bronzérmes, nehézsúlyú versenyzője az első fellépésén már a szünetig 5-0-ra elhúzott az Ázsia-bajnoki harmadik helyezett japán Jamamoto Tajikitól, a vége pedig 7-0 lett.

A következő falat azonban már megakadt Ligeti torkán, igaz, ez jóval rágósabb is volt. Az ellenfél a kategória török állócsillaga, az olimpiai, kétszeres világ- és nyolcszoros Európa-bajnok Taha Akgül volt, aki ellen a tisztes helytállást sikerült elérni egy 4-0-s vereség képében.

– Az Európa-bajnokságon is találkoztunk, de most annál is erősebbnek éreztem. Nem vagyok csúcsformában, ennek ellenére bíztam benne, hogy szorosabb meccset tudok vele birkózni – értékelt Ligeti, aki az Eb-n combizom-szakadást szenvedett, ami miatt két hónapot ki kellett hagynia a felkészülésből. Mivel Akgül bejutott a döntőbe, a magyar birkózó a vigaszágon folytathatja majd az idei pánamerikai és nemzetközösségi bajnok kanadai Amarveer Dhesi ellen.

Ami a csütörtöki nap többi magyarját illeti, Antal Dániel (70 kg, UTE) hiába vezetett 2-0-ra az idei Afrika-bajnok bissau-guineai Bacar Ndum ellen, s még a 4-4 is neki kedvezett, az utolsó fél percben leblokkolt, ami 8-4-es vereséget, így kiesést eredményezett. Még bosszantóbb volt Vida Csaba (79 kg, Kecskeméti TE) mérkőzése, aki szintén 2-0-s előnyt szerzett a macedón Dejan Mitrovval szemben, uralta a küzdelmet, de egyetlen hajrábeli megingása elég volt a 2-2-höz, s utána már nem volt ideje fordítani, sikertelen challenge-dzsel kapott ki 3-2-re. Nem járt jobban Püspöki Patrik (86 kg, Bajai BC) sem, akit az osztrák Benjamin Greil múlt felül 9-2-re.

Pénteken Ligeti vigaszágas szereplésében bízhatunk, más magyar nem birkózik, szombaton pedig két honosított versenyzőnk lesz érdekelt: az idei budapesti Eb-győztes, 2019-es vb-3. Muszukajev Iszmail (65 kg, FTC) dél-koreai vagy iráni, a magyar színekben tavasszal Eb-2. hellyel debütáló Bajcajev Vlagyiszlav (97 kg, Csepel TC) dél-koreai riválissal kezd.

Borítókép: Ligeti Dániel a belgrádi birkózó-világbajnokságon (Forrás: MBSZ/UWW)