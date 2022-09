Luka Doncic legyőzte Franciaországot, nyeretlen maradt a magyar csapat

Az utolsó játéknap legnagyobb kérdése az volt, hogy Németország, Szlovénia és Franciaország mellé Litvánia vagy Bosznia-Hercegovina kerül-e a továbbjutást jelentő első négybe a férfikosárlabda-Európa-bajnokság kölni csoportjában. A két csapat erről egymás között dönthetett, és a három vereséggel kezdő litvánok a mintegy ötezer szurkolójuk legnagyobb boldogságára a magyar csapat után a bosnyákok ellen is viszonylag simán nyerni tudtak 87-70-re, és ezzel ők léptek tovább a berlini nyolcaddöntőbe. Ha azt vesszük, hogy a FIBA a torna előtt készített erősorrendjében Szlovéniát az első, Franciaországot a második, Litvániát a negyedik, Németországot pedig a nyolcadik helyre sorolta, akkor nincs itt semmi látnivaló, ugyanakkor a bosnyákok emelt fővel mehetnek haza, hiszen a szintén kiesett magyar válogatott mellett a címvédő szlovént is le tudta győzni.

Forrás: Fiba.com

Azt a szlovén válogatottat, amely a kölni csoport legnagyobb sztárját vonultatja fel. Ebben sincs azonban semmi meglepő: Luka Doncic ma a világ egyik legértékesebb, legismertebb és így legjobban kereső kosárlabdázója. Még csak 23 éves, de Európában és az NBA-ben többtucatnyi kategóriában csúcstartó, és a Dallas Mavericks játékosaként csak a fizetéséből naponta (!) mintegy negyvenmillió forinttal gyarapodik a bankszámlája, állítólag néhány éven belül ő lesz Szlovénia leggazdagabb állampolgára.

Itt, Kölnben a soros ellenfelek szurkolói kifütyülik, mindenki más isteníti, és bár szemlátomást még nincs csúcsformában, a pontjaival, a passzaival, a lepattanóival óriási hatással van minden egyes meccsre. Folyamatosan perlekedik a játékvezetőkkel, akik ezt elnézik neki, lomhának tűnik, de nem tudják követni a mozgását. Több poszton is szerepel egy mérkőzésen belül, és azt mondja, amióta itt van, még nem játszott igazán jól, a német Franz Wagner viszont ezt felelte a szlovénoktól elszenvedett keddi vereség után arra a kérdése, hogy mi történt: Luka történt. Amikor Doncic ezt megtudta, kijavította: Szlovénia történt, nem Luka!

Forrás: Fiba.com

Nos, szerda este Luka történt a franciákkal: Doncic egymaga 47 pontot vállalt a 88-82-es szlovén győzelemmel végződött mérkőzésen! Káprázatosan kosárlabdázott, a pontjai mellé tett még hét lepattanót és öt asszisztot is, ilyen teljesítményre Európa-bajnokságon 65 éve nem volt példa. (A rekordot egy bizonyos Eddy Terrace tartja, aki 1957. június 30-án 63 pontot szerzett Albánia ellen – ezt aligha szárnyalja túl bárki is.) Még a francia szurkolók is állva tapsolták meg a főhőst, Szlovénia pedig csoportelsőként utazhat Berlinbe a nyolcaddöntőkre.