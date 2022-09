Német NBA-sztárok ellen búcsúzik a magyar válogatott az Eb-től

– Nehéz meccset játszottunk, eddig ez volt a legnehezebb – mondta a találkozó után Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány. – Amíg Váradi Benedek nem esett ki, addig jól játszottunk. Sajnos két első irányítónk nélkül egy jobb csapat ellen nem volt reális esélyünk nyerni. Azt tudtuk előre, hogy öt ilyen nehéz mérkőzést fizikálisan ez a csapat nem fog bírni, ezen a téren már most is túlteljesítettünk. Éppen ezért holnap rábízom a fiúkra a döntést, megnézzük holnap, kinek mennyi ereje maradt.

Nagy szakmai célokat a tízfősre fogyatkozó válogatott szakvezetője nem tűzött ki a németek elleni utolsó csoportmérkőzésre.

– Bármelyik válogatottat megviseli, ha két első irányítója megsérül. Így most szerdára az elsődleges cél az, hogy ne sérüljön meg senki – tette hozzá Sztojan Ivkovics.

Fotó: Fiba.com

A németek egész más céllal lépnek majd szerdán este pályára: ők a csoportelsőségre hajtanak. Először is szurkolnak a franciáknak a szlovénok ellen, mert ha Luka Doncicék nyernek, akkor az egymás elleni eredmény miatt Szlovénia végez az élen, és ha ezt sikerrel teszik, akkor muszáj minket legyőzniük, mert különben Franciaország lesz az első, Szlovénia a második, ők pedig a harmadik helyen lépnek tovább, és biztosan nagyon erős ellenfelet kapnak az A csoportból a kieséses szakaszban.

Németország válogatottja rendkívül erős, és nagyon magasan jegyzett kosarasokat küldhet a pályára Gordon Herbert, a kanadai–finn állampolgárságú szövetségi kapitány. A legnagyobb név Dennis Schröder, a 28 éves irányító 2013 óta játszik az NBA-ben, a legfrissebb hírek szerint a következő idényben a Los Angeles Lakerst erősíti majd. A Bostonban több évet lehúzó, nyáron az Indiana Pacershez cserélt Daniel Theis mellett a 2021-es draft 8. helyén kiválasztott, húszesztendős Franz Wagner már most nagy sztárnak számít, nagyszerű védő, igazi csapatember és jó dobó is, ő az Orlando Magicban keresi a kenyerét.

Fotó: Fiba.com

Ők azok, akik az NBA-ből érkeztek a válogatotthoz, a többiek pedig mind az Euroliga élcsapataiban kosárlabdáznak, a saját szurkolóik előtt játszanak végig az Európa-bajnokságon, szemlátomást óriási ambíció fűti őket – tényleg nagy meglepetés lenne éppen ellenük megszerezni az egyetlen győzelmünket ezen a kontinenstornán. Érdekesnek ígérkezik a nap első mérkőzése is, ezt Litvánia és Bosznia-Hercegovina játssza egymással, a nyertes továbbjut, a vesztes pedig kiesik.

A szerdai program: Litvánia–Bosznia-Hercegovina 14.30, Franciaország–Szlovénia 17.15 (tv: M4 Sport), Magyarország–Németország 20.30 (Duna World). A csoport állása: 1. Németország 7, 2. Szlovénia 7, 3. Franciaország 7, 4. Bosznia-Hercegovina 6, 5. Litvánia 5, 6. Magyarország 4.

Borítókép: Szerda este nagyon erős német válogatott vár a magyarra (Fotó: Fiba.com)