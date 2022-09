Most nem sikerült megnehezíteni a litván klasszisok dolgát

Zaklatott napokkal a háta mögött érkezett a mérkőzésre a litván válogatott is. A szövetsége játékvezető műhiba miatt megóvta – teljesen jogosan! – a Németország ellen kétszeri hosszabbításban elveszített találkozó eredményét, a FIBA pedig kényelmes megoldást választva arra hivatkozott, hogy a litvánok nem a lefújást követő egy órán belül adták be az óvást, így elutasította azt. Ráadásul a mérkőzés utáni sajtótájékoztatót az egyik legnagyobb sztárjuk, Jonas Valanciunas nem tudta végigcsinálni, lábgörcsök közepette, fájdalmában hangosan ordítva sántikált be az öltözőbe. Kiderült: az orvosi stáb segített rajta, így a 34 éves, 211 centire nőtt óriás is ott lehetett ellenünk a pályán a csapata számára sorsdöntő mérkőzésen.

Forrás: Fiba.com

A két csapat tizenkét napja Szombathelyen világbajnoki selejtezőt játszott egymással, akkor közel állt a bravúrhoz a magyar csapat, végül a litvánok 82-72-re nyertek. Most is látszott, hogy Vojvoda Dávidék nincsenek megijedve a jól érzékelhetően magasabb, erősebb ellenféltől, ám az jól élt az adottságaiból következő előnyeivel, és elsősorban a palánk alatti csatákat megnyerve fokozatosan növelte az előnyét. Ivkovics Sztojan pedig folyamatosan cserélt, a 6. perc végén például már senki sem volt pályán a kezdőötösből, de ez jottányi zavart sem okozott, szívósan küzdő csapatunk, tapadva az ellenfélre, 18-22-vel zárta az első negyedet.

Forrás: Fiba.com

Perl Zoltán triplájával hamarosan egyre csökkent a különbség, majd Vojvoda duplájával a vezetést is sikerült megszerezni 27-26-nál a 15. percben. A kulcs a fegyelmezett és okos védekezés volt, de a visszaállt Valanciunas semlegesítése azért gondot jelentett. Ebben az időszakban Rosco Allen pontjai sokat számítottak, kár, hogy a litvánok keze egyre gyakrabban elsült a hárompontos vonal mögül, mi viszont pontatlanul céloztunk, és így pillanatokon belül ellépett nyolc ponttal az ellenfél. Vojvoda ellen jól láthatóan szabálytalankodtak dobás közben, a síp néma maradt, ám amikor a játékos kérdően ránézett a játékvezetőre, akkor nem: nevetséges technikai faultot ítéltek a magyar kosaras ellen.

Persze nem emiatt vált egyre nagyobbá a litvánok előnye, a magyar játékosok továbbra is gyenge százalékkal dobtak, így a védekezés hiába volt továbbra is jó. Tizenöt pontos hátránnyal folytatódott a találkozó a fordulás után, és ez négy perc alatt húszra hízott. Valanciunas korlátlan úr volt a palánkok alatt, Domantas Sabonis is egyre eredményesebbé vált, Marius Grigonis szórta a triplákat, a magyar játékosok viszont gyakran kiszorított helyzetből voltak kénytelenek célozni, de a tiszta dobások is gyakran kimaradtak, ráadásul elveszítette Váradi Benedeket is, akinek eltörött az egyik ujja, és ezzel Hanga Ádám után neki is véget ért az Európa-bajnokság.

Látszott, ez a mérkőzés ekkor már eldőlt, a csapat nem tudta megismételni a franciák ellen nyújtott teljesítményét, és bár próbált továbbra is harcolni, ezt becsülettel, de különösebb meggyőződés nélkül tette, egyedül Perl Zoltán próbálkozásai bizonyultak gyümölcsözőnek.

A negyedik negyednek már nem volt igazán jelentősége, Litvánia, magabiztosan őrizve az előnyét, 87-64-re győzött. Így szerdán 14.30 órakor ki-ki meccset játszhat a bosnyákokkal a továbbjutásért, a magyar válogatott pedig a házigazda németek ellen próbálhatja megszerezni az elő győzelmét.

Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány így értékelt: – Tudtuk, hogy ellenfél Európa élmezőnyébe tartozik, és ennyivel jobb, mint mi, a végeredmény tükrözi a realitásokat. Mindenki sok játékpercet kapott, mert már a novemberi világbajnoki-selejtezőkre is gondolunk, és így lesz ez szerdán a németek ellen is. Sajnos Váradi Benedek ujjtörésével újabb csapás is ért minket, rá már nem számíthatok, tízen maradtunk.

Európa-bajnokság, B csoport, 4. forduló: Magyarország–Litvánia 64-87 (18-22, 15-26, 19-27, 12-12). További eredmények: Franciaország–Bosznia-Hercegovina 81-68, Németország–Szlovénia 20.30.

Borítókép: Olykor két magyar is nehezen bírt egy litvánnal a palánk alatt (Forrás: Fiba.com)