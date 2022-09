A magyar válogatott a presztízséért, a litván az életéért játszik

Ettől persze muszáj továbbra is komolyan venni a litvánok és a németek elleni keddi és szerdai találkozókat is, elvégre jó lenne legalább egy sikert elkönyvelni az Európa-bajnokságon – és a játékosok is ezt hajtogatják. Úgy is, hogy a válogatott vezére, Hanga Ádám megsérült, és már el is utazott a spanyol fővárosba, ahol a Real Madrid orvosi stábja próbálja majd rendbe hozni. Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány azt mondja, most már a jövőre is gondol, a rotációban és a taktikában is kipróbál néhány olyan variációt, amelyek hasznosak lehetnek a novemberi és a februári világbajnoki selejtezőkön.