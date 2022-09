Hanga Ádám számára véget ért az Európa-bajnokság

A mintegy ötszáz magyar szurkoló lelkesedése egyébként több ezer semleges nézőre is átragadt, az utolsó perc izgalmait ők is állva izgulták végig nekünk, a minden szempontból Dávidnak számító csapatnak szorítottak Góliát ellen. A magyarok pedig még húsz perccel a lefújás után is éltették a játékosokat, zengett az aréna a Szép volt, fiúk! rigmustól, vesztes csapatot nagyon ritkán ünnepelnek így. És ők még nem is tudták, hogy igazából nincs is mit ünnepelni, sőt! És most nem is arról van szó, hogy a magyar válogatott az eredmények alakulása miatt már most, két fordulóval a csoportkör vége előtt kiesett: ha meg is nyerné a litvánok és a németek elleni meccseit, akkor sem tudna továbbjutni, elsősorban a bosnyákok szlovénok elleni sikere miatt. Erre azonban számíthattunk, a tény nem megrázó, hiszen az Európa-bajnokság legnehezebb csoportjából csoda lett volna a továbblépés.

A nagyobb gond az, hogy a válogatott elveszítette a vezérét, Hanga Ádámot. Ő kihagyta a szlovénok elleni találkozót, mert fájt a combhajlító izma, a vasárnapi mérkőzésre viszont visszatért. Kellett is, hiszen nagyszerűen fogta össze a csapatot, az elején csak ő tudott pontot dobni, majd az utolsó percben az ő triplájával került kézzel fogható közelségbe a bravúr, azzal alakult 74-72-re az eredmény, tehát csak kettővel vezettek a franciák. Nagy meglepetésre ezután lejött a pályáról, és az utolsó perceket a cserepadról izgulta végig. Mint kiderült: a dobás pillanatában újra megsérült a combja.

– Borzalmas érzés volt, hogy le kell jönnöm a pályáról – idézte fel az esetet a találkozó után. – Mondtam a kapitánynak, hogy maradok, akár megállok a sarokban, csak ne kelljen lemennem, de ez nagyon buta döntés lett volna.

Eredetileg úgy terveztük, hogy csak tíz-tizenöt percet játszom, ám a mérkőzés alakulása ezt átírta, a győzelmi esély miatt ennél több időt töltöttem a pályán.

Szinte hihetetlen, hogy az utolsó percben jött ez a sérülés, addig bírta a combhajlítóm. Sajnos, ezzel véget ért számomra az Európa-bajnokság, most muszáj a gyógyulásra időt hagynom, mert három hét múlva már a spanyol Szuperkupáért kell játszanom a Real Madridban, és akkorra rendbe kell jönnöm.

Ivkovics Sztojan képletesen a falba verte a fejét a mérkőzést követően, a szövetségi kapitány azon dohogott, hogy nem hallgatott a saját érzéseire:

– Nem akartam játszatni Ádámot, mert az eredménynél is sokkal fontosabb az egészség. Hagytam magamat rábeszélni, hogy betegyem a csapatba, mások is erről győzködtek, és ő maga is játszani akart, ezért egyeztem bele. Nagyon bánom, többé csak magamra hallgatok. A meccsről pedig annyit, hogy most is bebizonyítottuk, hogy jó, karakteres csapat vagyunk, jó kosárlabdát játszunk, és ha az ellenfélnél nincsen NBA-s játékos, komoly győzelmi esélyünk van. Most a franciáknál több is akadt, mégis közel álltunk a bravúrhoz, csak gratulálni tudok a játékosoknak. A hátralévő két meccsen pedig már a jövőt építjük majd, élesben próbálhatunk ki több variációt is.

A hétfő szünnap Kölnben, kedden pedig 17.45 órakor a még nyeretlen, tehát a kieséstől fenyegetett Litvánia lesz a következő ellenfél.

Közben az A csoportban kirobbant az Eb első, és remélhetően utolsó botránya. A Grúzia–Törökország meccsen kétszeri hosszabbítás után a hazai csapat győzött, de a balhé a meccs közben indult el.

A negyedik negyed közepén a török Furkan Korkmaz a grúz Duda Sanadzével összeszólalkozott, majd egymásnak estek, a játékvezetők pedig mind a két játékost kiállították. Ekkor a nézőtéren is elszabadult a pokol, a szurkolók minden kezük ügyébe eső tárgyat, palackokat, poharakat a pályára dobáltak. Amikor a kiállított Korkmaz az öltöző felé ment, a folyosón grúz rendőrök és néhány grúz cserejátékos megtámadta a török sportolót.

A török szövetég azzal fenygetőzik, hogy hazautazik Tbilisziből, ráadásul meg is óvta a mérkőzés eredményét, mert a kiállításnál úgy ment el 22 másodperc a játékidőből, hogy nem is volt játékban a labda.

A B csoport állása: 1. Németország 6 pont, 2. Szlovénia 5 (288-270) 4, 3. Bosznia-Hercegovina 5 (274-270), 4. Franciaország 5 (218-223), 5. Litvánia 3 (265-278), 6. MAGYARORSZÁG 3 (247-276)

