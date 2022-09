Még a forradalmár, Gulyás Michelle is meglepődött a saját teljesítményén

A szövetségi kapitánnyal nem beszélő, az Eb-re lényegében magánzóként Gulyás a középmezőnyben várta az úszást, a vívás előtt a lovagló pályán két verőhibával ment végig. Az AC/DC zenéjére is tempózó versenyzők között kiemelkedett, látványosan feljebb kapaszkodott, utóbb azt mondta, hogy idén még nem volt ilyen meggyőző az úszása. Megteremtette annak a lehetőségét, hogy a futásból és lövészetből álló laser run végén felérjen a dobogóra. Ez meg is történt, Gulyás a hetedik helyről indulva sorra előzte meg az előtte állókat, végül a két brit, Charlie Folett és Joanna Muir mögött harmadikként futott be. A többi magyar induló közül a kombinált számot az ötödik helyen kezdő Simon Sarolta hatodik, Barta Luca a tizenkettedik helyről indulva tizedik lett, eggyel megelőzve Guzi Blankát.

A magyar csapat a brit mögött a második lett, megelőzve a 18 fős döntőben csak két versenyzőt felvonultató litvánokat.

A bronzérmes magyar csapat Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

– Sikerült jó időt úsznom, izgultam a kombinált szám előtt. Nagyon jó stratégiát mondott a vezetőedzőm a kombi előtt, amivel ki tudtam zárni a külső körülményeket, de ezt nem árulom el. És nem éreztem a terhet, a lövészet alatt a hangrobbanás nagyon segített, szeretek itthon versenyezni.

A harmadik hellyel elégedett vagyok, a rendes hagyományos körvívás után magam alatt voltam, úgy éreztem, itt a világ vége, mert én mindig azt éreztem, hogy a vívásomból tudok erőt meríteni. Bebizonyítottam magamnak, hogy enélkül is boldogulok. A hetedik helyről futottam fel a dobogóra. Tavaly a nyolcadik helyről sikerült győznöm. Én ilyen körülmények között szoktam edzeni, tehát nem zavart a nagy szél. Nem tudom megmondani, hogy mi hiányzott a még jobb helyezéshez… Talán a vívás vagy a jobb lovaglás, de így volt jó. És nem is változtatnék rajta – értékelt a bronzérmes. Micsoda metamorfózis a bónuszvívás után!