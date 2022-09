Milák Kristóf legnagyobb riválisa kriptovalutával házal?

Dressel egyébként a fiók feltörése előtt nem volt aktív a Twitteren, így mindössze 90 ezer követője volt (amerikai léptékben ez kevés, az Instagramon 678 ezren követik), és amióta a múlt héten megjelentek a furcsa posztok, ez a szám is drasztikusan csökkenni kezdett, cikkünk megjelenésekor már kevesebb mint 80 ezren voltak.

Szóval Dressel korábban törölte az összes bejegyzését a Twitteren, amit 2020-ban az Instagramon is megtett. A júniusi budapesti vb-ről való váratlan visszalépése után egyébként is hónapokra eltűnt a színről, alig több mint egy hete jelentette be, hogy visszatér az úszáshoz.

Lochte fiókjának egyébiránt a felhasználónevét is megváltoztatták a csalók, de ő valószínűleg már visszaszerezte az irányítást a profilja felett, legalábbis a név azóta helyreállt, bár még nem törölték róla az összes közzétett kriptovaluta-bejegyzést.

Borítókép: Caeleb Dressel a 2022-es budapesti vb-n júniusban (Fotó: MTI/Illyés Tibor)