Szoboszlai vallomása: Ha ő nincs, ma biztos nem tartanék itt

Azt talán már mindenki hallotta, hogy Szoboszlai Dominik hatalmas gólt lőtt a Dortmund ellen és szögletből még gólpasszt is adott Willi Orbánnak a Bundesliga hatodik fordulójában szombaton. Való igaz, hogy a magyar játékos a Leipzig első két góljában játszott látványos szerepet, de a harmadik is nagyban rajta múlt, még ha arról kevesebb szó is esett.

A 84. percben (2-0-s előnynél, a hajrában, egy már lényegében eldőlt meccsen) Szoboszlai letámadta a Dortmund jobboldali védőjét, aki ügyetlenkedett a labdaátvétellel, meg is szerezte tőle a labdát, és ebből indult a lipcsei akció, amelynek a végén Timo Werner a gólszerző Amadou Haidarához passzolt.

Az említett jelenet:

Ez a labdaszerzés volt az a Szoboszlai-momentum a Dortmund ellen, amely igazán fontos volt a lipcseiek sikeresen bemutatkozott új vezetőedzőjének, Marco Rosénak.

– Az a minőség, amikor nála van a labda és az a munka, amit elvégez a labda nélkül nagyon jó összképet mutatott. Az utóbbi területen rengeteget lépett előre – dicsérte Szoboszlait Rose a mérkőzés után, és nem véletlenül emelte ki a labda nélküli játékát.

Szoboszlai még a Salzburg felnőttcsapatában Rosénál mutatkozott be, az első profi éveiben ő volt az edzője, és a kapcsolatuk nem mindig volt felhőtlen, erről a magyar játékos később nyilatkozott is: – Marco arról beszélt, hogy többet kell dolgoznom, többet kell futnom, itt már nem fér bele, hogy utolsók közt érkezzek az edzésre, és az elsők között akarjak távozni. Megfogadtam a tanácsait. Igazából nagy köszönettel tartozom neki, mert a szavai nélkül nem tartanék ott, ahol most vagyok.

Szoboszlai bombagólja:

SZOBOSZLAI FROM WAY OUTSIDE THE BOX 😳 pic.twitter.com/8LMPSRVTpN — ESPN FC (@ESPNFC) September 10, 2022

Jellemző, hogy a Dortmund elleni meccs után a Kicker is azt emelte ki, hogy Szoboszlai a gólja és a gólpassza mellett a labdaszerzésben is jeleskedett a meccsen, a védekező játéka is kiváló volt, aminek köszönhetően az egyes, azaz Németországban a legjobb osztályzatot kapta, és őt választották meg a Bundesliga-forduló legjobb játékosának.

A hétvége álomcsapata egyébként így néz ki: Gikiewicz (Augsburg) – Simakan (Leipzig), Mavropanos (Stuttgart), Van de Ven (Wolfsburg), Mohr (Schalke) – Demirbay (Leverkusen), Schlager (Leipzig) – Promel (Hoffenheim), Drexler (Schalke), Szoboszlai (Leipzig) – Guirassy (Stuttgart).

– Mindenki láthatta, hogy képesek vagyunk küzdeni egymásért. Ha úgy játszunk, mint egy csapat, akkor tudunk három gólt szerezni – nyilatkozta Szoboszlai a győzelem után, majd kitért Marco Roséra, és újra megerősítette, hogy mennyi mindent köszönhet neki:

– Marco mindössze két nap alatt fantasztikusan motiválta a csapatot. Ismerem őt még a salzburgi időkből, volt jobb és rosszabb közös időszakunk, de egyvalami biztos: ha ő nem lett volna jelen a karrieremben, ma biztos nem tartanék itt.

Mit fűzhetnénk hozzá ehhez? Csak így tovább!

Borítókép: Szoboszlai Dominik a gólját ünnepli a Dortmund ellen (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)