Mourinho azt kéri, játékosai viselkedjenek bohócok módjára

Mondhattam volna akár azt is, hogy nagyon boldog vagyok, mert jobban játszottunk, mint a Napoli, rengeteg helyzetet alakítottunk ki, de Európa öt topligájában mi voltunk az egyetlen veretlen csapat az elmúlt huszonkét fordulót tekintve. Még a Bayern Münchennél, a Manchester Citynél és a Real Madridnál is jobbak voltunk e tekintetben. Sajnálatos, hogy a teljesítményünk ellenére is véget ért ez a sorozat.