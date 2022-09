Rafael Nadal rosszul kezdett, vérét adta a sikerért

A nők között kiesett a negyedik kiemelt Paula Badosa, aki Petra Martictól kapott ki, s kis híján követte őt a tornán hatodikként rangsorolt Arina Szabalenka is. A fehérorosz játékos 6:2, 5:1-es hátrányból fordított az észt Kaia Kanepi ellen, így a tavalyi női elődöntősök közül egyedüliként még versenyben van az idei US Openen.

Szintén a vereség széléről állt fel az olimpiai bajnok Belinda Bencic, aki ellen adogatott a meccsért a román Sorana Cirstea, a világelső Iga Swiatek viszont könnyedén verte a 2017-es bajnokot, Sloane Stephenst.

Ritka figyelmet kapott már a torna korai szakaszában a páros New Yorkban: a búcsúzó Serena Williams nővére, Venus oldalán természetesen ebben a számban is a centerpályán, esti programban lépett pályára. Az egyessel ellentétben itt nem sok babér termett az amerikai klasszisnak, az első forduló és a cseh Hradecká, Nosková duó a végállomást jelentette Williamséknek, akik így is tizennégy Grand Slam-trófeát és három olimpiai aranyérmet nyertek együtt párosban.

Magyar szempontból is a párostornák voltak érdekesek a negyedik versenynapon, az egyesben is menetelő Gálfi Dalma az amerikai Bernarda Pera oldalán is győzelemmel nyitott, Fucsovics Márton és Udvardy Panna számára viszont véget ért a US Open.