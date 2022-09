Rafael Nadal fellélegezhet, nem kell azonnal hazautaznia

Rafael Nadal idén továbbra is veretlen Grand Slam-tornán. Az Australian Opent és a Roland Garrost megnyerte, Wimbledonban sérülés miatt visszalépett az elődöntőtől, és az első fordulót már a US Openen is megoldotta, igaz, a vártnál nehezebben győzte le az ausztrál Rinky Hijikatát.

Ha azonban figyelembe vesszük Nadal magánéletét, az a csoda, hogy bármilyen mértékben koncentrálni tudott a teniszre.

A spanyol klasszis várandós felesége, Maria Perello néhány napja került kórházba Mallorcán, és még az is felmerült, hogy műtétre lesz szükség. Úgy tűnik, ezt sikerült elkerülni, ugyanakkor megfigyelésre továbbra is kórházban tartják a harmincegyedik hétben járó Perellót, valószínűleg a teljes US Open alatt. Nadal nővére tölt vele sok időt, de ne legyen kétségünk, a teniszező is hazautazott volna New Yorkból, ha rosszabbra fordult volna a helyzet.