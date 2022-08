Gálfi Dalma 59 percen keresztül varázsolt a US Openen

A New York-i tornán 2015-ben juniorbajnok Gálfi remekül kezdett, 4:0-ra elhúzott, és dupla brékelőnyéből egyet megőrizve 34 perc alatt előnybe került. A második játszma még az előzőnél is simábban alakult: a magyar teniszező adogatóként szinte alig veszített pontot, és mivel háromszor is elvette ellenfele szervajátékát, sima sikerrel, kevesebb mint egy óra alatt jutott tovább.