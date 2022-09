Román volt a bíró, nem tudtuk elhozni az aranyat Splitből

A Spaladium Aréna az Európa-bajnokság legtöbb meccsén ásítozott az ürességtől, szombat este azonban kilenc ezres befogadóképessége ellenére kicsinek bizonyult. Horvátországban – a nyaranta a tengerparton százezres nagyságrendben megforduló magyar turisták pontosan tudják – még ma is elsődleges a készpénzforgalom, nyilván az adóelkerülés egyik gyakorlataként. A nem csupán okostelefonra letöltött, hanem kinyomtatott jegyek átmemenetileg egy letűnt „szakmát” is újjáélesztettek. Az üzérkedést. Sokan próbálkoztak a kezdés előtt jegyhez jutni, akár borsos felárral, ahogy alkalmunk volt megfigyelni, nem túl nagy reménnyel. Az olaszok, már mint a szurkolók, a szomszédból is magasan tettek a kontinensviadalra, de a horvátoknak legalább olyan fontos a póló, mint nekünk, Dalmáciában pedig különösen.

Magyar drukkereket és zászlókat is láttunk a lelátón, sajnos szétszórtan, kompakt magyar tábor nem alalulhatott ki. A magyar stáb szokás szerint a csapatok bevonulása előtt már elfoglalta a helyét az egyik sarokban, elkaptuk a pillanatot, amint Varga Zsolt szövetségi kapitány körbejáratta a tekintetét az arénában. Megélt már sok nagy csatát, de ennyi néző előtt azért ő is csak néhányszor játszott vagy éppen meccselt.

A mieink bevonulását vegyesen taps és fütty is kísérte, a himnuszunknak a horvátok megadták a tiszteletet. Parázs volt a hangulat, de nem ellenséges.

A kezdés előtt inkább a bírópáros adott okot az aggodalomra, a szlovén Margeta, mondjuk így, olykor követhetetlenül sípul, ugyanezt mondhatjuk el Alexandrescuról is, aki ráadásul, ugye, román, márpedig a román bíró sörmeccsen is rossz ómen.

Az viszont jó jel volt, hogy az első horvát támadásinál Vogel Soma mindjárt nagyot védett. A 3. perc közepéig kellett várni az első gólra, a horvátok gólerős balkezese, Kharkov hatalmas lövését nem háríthatta Vogel (0-1).

Rögtön az ellentámadásból egyenlítettünk. Német Toni harcolt ki kiállítást, amit Zalánki értékesített, tehát ezúttal rögtön az első lövéséből betalált (1-1). Majd kivédekezett hátrány után, lefordulás végén Molnár értékesítette a ziccert (2-1). Fórból Biljaka egyenlített (2-2). Újabb horvát előny, átvették a vezetést a hazaiak (2-3). Konarik ismét igazolta, hogy nem ijedős elkat, rossz kéz oldalról, tulajdonképpen nem is helyzeből mattolta Bijacot (3-3). Az első nyolc perc végén maradt ez az állás.

Német Tonival nehezen bírtak a horvátok Fotó: Mirkó István

Okkal tartottunk a játékvezetőktől, de egy negyed alatt a négy kiállítás még éppen kezelhető, a túlodalon persze csak két hiba gyűlt össze. Az elődöntő hősét, Nagy Ádámot már ekkorra kétszer kiszórták, s a második negyed elején így járt a másik két bekkünk, Angyal Dániel és Fekete Gergő is, ami bizony ijesztő volt.