Nagy mondatok hangzottak el ezen az Európa-bajnokságon

De ne legyünk telhetetlenek. A szövetségi kapitány sem az. A bírói ténykedés mellett persze ő sem ment el szó nélkül.

– Biztos voltam benne, hogy a bírók nem fogják elengedni a meccset úgy, hogy valamelyik oldalra nagyon eldőljön, pláne nem a mi oldalunkra. Úgy is volt felépítve a taktika, hogy két negyedig legyünk ott nagyon szorosan a horvátok mögött, mert ekkora közönség előtt a másik oldalon is megjelenik egyfajta a nyomás. Úgy gondolom, a végén mi is hibáztunk, a másik oldalon viszont azt éreztem, hogy ráléptek a gázpedálra a bírók és megfogták az egészet egy pillanat alatt.

Elkeseredett nem vagyok, csalódott is csak azért, mert azt éreztem, belenyúltak a bírók a meccsbe.

Oké, mi is hibáztunk, de a végén megfogták a meccset, nem adtak esélyt. Egy ilyen döntőben, a házigazda ellen ez benne van, belőlem is az emóciók szólnak, majd higgadtan is megnézem a mérkőzést.