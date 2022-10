A Debrecen nem hagyja annyiban a Ryan Mmaee–Dzsudzsák incidenst

Szűkszavú, de sokat sejtető közleményt hozott nyilvánosságra a Debrecen a klub honlapján. Ahhoz, hogy értsük, fel kell eleveníteni a vasárnapi Ferencváros–DVSC bajnoki mérkőzés hajráját. A Fradi már 2-0-ra vezetett, biztosra vehető volt a győzelme, ám a hangulat feszült, mondhatni ideges volt a pályán. Ryan Mmaee az oldalvonalnál összetűzésbe került Dzudzsák Balázzsal, a vendégek csapatkapitányával, majd úgy tűnt, hogy a ferencvárosi csatár Dzsudzsák Balázs felé köpött, de célt tévesztett. A VAR is megvizsgálta az esetet, végül Berke Balázs egyik futballistát sem büntette meg lappal – minderről a Magyar Nemzet is beszámolt, és az alábbi cikkben az eset videóját is megnézheti.