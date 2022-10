Egy visszatérő, négy kieső – Csercseszovnak van dolga

Dibusz – Botka, S. Mmaee, Knoester, Civic – Esiti, Vécsei – Zachariassen, Gojak, Traoré – R. Mmaee.

Így állt fel a Fradi vasárnap este a labdarúgó NB I 10. fordulójában a Debrecen ellen 2-0-ra megnyert mérkőzésen. Csereként később még pályára lépett Besic, Sigér, Marquinhos, Mercier és Pászka.

A névsorból hiányzik négy alapember, Tokmac, Laidouni, Wingo és Kovacevic. Nem véletlenül. Mind a négyen sérülés miatt hagyták ki a DVSC elleni találkozót, miként azt a találkozó után Sztanyiszlav Csercseszov is megerősítette. De legalább Civic visszatért, aki az eltiltását letöltve csütörtökön is ott lehet a csapatban.

– Minden játékosunk ugyanolyan fontos. Az ember csak egyszer nevezheti be a játékosokat ezekre a meccsekre. Meglátjuk, hogy a napokban az orvosi stáb mit mond Wingo, Laidouni és Tokmac esetében – a Fradi vezetőedzője kissé sejtelemesen fogalmazott, amikor a meccset követő sajtótájékoztatón szóba került a hiányuk.

Csercseszov egyébként elégedett volt a csapata teljesítményével.

– Ma egy jó Debrecen ellen nyertünk. Az történt, amit elterveztünk, persze voltak hibák, amiket ki kell elemezni. A győzelem mindig fontos, megfelelően felkészültünk, a szurkolók is remekek voltak. Bízunk benne, hogy ez így lesz csütörtökön is. Most már a következő meccsre koncentrálunk – értékelte a meccset.

Dzsudzsák nekiment Ryan Mmaee-nak

A találkozó feszült hangulatban zajlott, a végén Ryan Mmaee és Dzsudzsák Balázs akaszkodott össze, kintről úgy tűnt, a Fradi légiósa a 108-szoros válogatott futballista felé köpött, még a VAR is megnézte az esetet. Dzsudzsák keresetlen szavakkal kérte számon az esetet, miként az az M4 Sport videóján is megtekinthető.

Csercseszovnak is akadt afférja Berke játékvezetővel.

– Az edzőnek a bíró döntéseivel nincs dolga. Az is kérdés, hogy jut el a meccs oda, hogy ilyen hangulat legyen. Az edző is csak ember, nem tud mindig csendben maradni. Először, másodszor csöndben maradunk, harmadszor azonban már szólunk – így reagált a cselekedetére.

Blagojevics türelmet kér

Szrdjan Blagojevics, a DVSC vezetőedzője gratulált a Fradinak, és a vereség ellenére a saját csapata teljesítményével sem volt elégedetlen.

– Gratulálok a Ferencvárosnak. Jó tempóval, jó hozzáállással játszottak, nekünk viszont több önbizalommal kellett volna focizni. Bízom benne, hogy amikor legközelebb velük játszunk, akkor bátrabbak leszünk majd. Azt szeretném elérni, hogy minden csapat ellen a saját játékunkat tudjuk mutatni. A második gólnál voltak taktikai és technikai hibák is, talán nem gyakoroltunk eleget. Mindig támogatom a játékosaimat, akkor is, ha hibáznak, amennyiben focizni próbálnak. Így volt ez mindig. Voltak hibák, ezeket ki kell javítanunk. Sok edzéssel, gyakorlással tudjuk a játékosok önbizalmát növelni, de még csak tíz napja dolgozom a fiúkkal – értékelt Szrdjan Blagojevics.

NB I, 10. forduló:

Péntek Mol Fehérvár–ZTE 1-1 (1-0), Mol Aréna Sóstó, 2474 néző, jv.: Csonka, gólszerző: Kodro (46.), illetve Ikoba (95.). Újpest–Kecskemét 1-2 (0-0), Szusza Ferenc Stadion, 2852 néző, jv.: Andó-Szabó, gólszerző: A. Diaby (90+14.), ill. Tóth B. (55.), Katona B. (80.) Szombat Kisvárda–Vasas 2-0 (2-0), Kisvárda, Várkerti Stadion, 2403 néző, jv.: Bogár, gólszerző: Baráth (16., öngól), Makowski (38.). Kiállítva: Szivacski (Vasas, 26.) Bp. Honvéd–Mezőkövesd 2-2 (2-2), Bozsik Aréna, 3646 néző, jv.: Karakó, gólszerző: Samperio (16.), Ennin (23.), ill. Drazsics (2., 36.) Vasárnap Paks–Puskás Akadémia 1-3 (1-1), Paks, 1000 néző, jv.: Erdős. Gólszerző: Varga B. (36.), illetve Corbu (7.), Favorov (66.), Baluta (77.) Ferencváros–DVSC 2-0 (1-0), Debrecen, Nagyerdei Stadion, 10 857 néző, jv.: Berke. Gólszerző: Vécsei (12.), Zachariassen (56.) Az NB I állása: 1. Ferencváros 8 7 - 1 20-3 21 pont

2. Kecskemét 10 5 4 1 14-7 19

3. Kisvárda 10 5 2 3 18-16 17

4. Puskás Akadémia 10 4 5 1 13-8 17

5. Paks 9 4 2 3 16-17 14

6. ZTE 9 3 3 3 16-13 12

7. Fehérvár FC 9 3 2 4 11-14 11

8. Debrecen 10 2 4 4 14-19 10

9. Budapest Honvéd 10 2 4 4 12-18 10

10. Újpest 9 2 3 4 11-16 9

11. Mezőkövesd 10 1 3 6 12-21 6

12. Vasas 10 - 6 4 8-13 6

Borítókép: Ryan Mmaee és Dzsudzsák Balázs kakaskodik (Fotó: M4 Sport)