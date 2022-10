A Ferencváros játékosai csak saját magukat hibáztatják a vereségért

– Sajnos nem arról volt szó, hogy nekik minden sikerült, nekünk pedig semmi sem, mert mi alig dolgoztunk ki lehetőségeket a gólszerzésre – mondta önkritikusan Dibusz Dénes, a csapat kapitánya az M4 Sport kamerája előtt a lefújás után. – Nemigen volt lehetőségünk a jobb eredményre, pedig az első gólig kiegyenlített játék zajlott a pályán, több-kevésbé megvalósítottuk, amit akartunk, de már akkor is akadtak gondjaink. Kangát nem tudtuk kivenni a játékból, szabadon szervezhetett, és a tizenegyes megváltoztatott mindent, majd kaptunk még egy gólt. A szünetben úgy voltunk, hogy meg kell próbálni mindent az egyenlítésért, de ebből szinte semmi sem látszott a pályán. Több olyan labdavesztésünk volt, amelyből az ellenfél kontrázni tudott. Az utolsó húsz percet leszámítva nem is voltak jó támadásaink, akkor a cserék után már kontrolláltuk a játékot, eltaláltuk a kapufát, szépítettünk is, de el kell ismernünk, hogy a Crvena zvezda ilyen különbséggel is megérdemelten nyert. Talán jó is, hogy így alakult, mert felébredünk ettől az eredménytől. Több kell tőlünk ahhoz, hogy otthon nyerni tudjunk, sajnálom, hogy csalódást okoztunk a szurkolóinknak.

Fotó: Koszticsák Szilárd

Botka Endre, aki botcsinálta balhátvédként nem élete meccsét játszotta most Belgrádban, sokkal szűkszavúbban értékelt:

– Ma sajnos semmi sem működött a játékunkban. Nem voltunk szervezettek, nem küzdöttünk annyira, mint kellett volna, de szerencsére a jövő héten tudunk javítani. Fontos, hogy élesebbek legyünk, mint most voltunk. Rossz érzés, hogy gyengén futballoztuk, nem kesereghetünk azon, hogy volt öt helyzetünk, amit nem rúgtunk be. Az az igazság, hogy langyosak voltunk.

Kristoffer Zacharassien szerezte a Ferencváros becsületgólját, amelynek semmi jelentősége nem volt, és ennek megfelelően ő sem boldogan nyilatkozot:

– Csalódottak vagyunk mert nem a legszebb arcunkat mutattuk. Amikor azt mutatjuk, akkor szinte mindig nyerünk, de most megérdemeltük a vereséget. Tudtuk, hogy más hangulat fogad minket, mint fogadott Monacóban, de ez nem számít, hiszen ehhez is hozzászokhattunk már, erre nem foghatjuk a kudarcot. Ha csak az átlagot nyújtjuk, most ponttal mehetnénk haza, de ennél sokkal karakteresebben kell futballozni. Természetesen a Groupama Arénában más meccset játszunk majd, van mit bizonyítanunk.

Borítókép: Egy szomorú pillanat a Fradi kapuja előtt (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)