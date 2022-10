Csodálatos góllal szerzett három pontot a Mol Fehérvár Kispesten

Most az első fél órában semmi sem támasztotta alá a derűlátását, ebben az időszakban biztosan uralta a mecset a Mol Fehérvár. A 14. percben meg is szerezte a vezetést egy parádés góllal: Schön passza után kicsit balról, tizenhat méterről a bal felső sarokba tekerte be a labdát, a nagyot nyújtózkodó Tujvelnek esélye sem volt a védésre – 0-1.

Öt perccel később már kettő lehetett volna az előny, ám Doka jobbról érkező beadását Schön középen három méterről a léc fölé rúgta – nehezebb volt kihagyni… Nem sokkal később Tujvel hárított hatalmas bravúrral Szerafimov fejesénél, majd a 30. percben Lednev távoli lövését mentette pompás érzékkel a kispesti kapus. Ezt követően viszont átmenet nélkül megváltozott a játék képe, a Bp. Honvéd elkezdett futballozni, de a szünetig igazi ziccert nem tudott kidolgozni.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

A második félidő fehérvári helyzettel indult, ám Kodro lövése most nem sikerült túl jóra, és a kapu előtt Klemenz blokkolni tudta. A másik oldalon pedig Szerafimov úgy döntött, besegít a házigazdáknak, a hibájából Samperio lódulhatott meg, az ötös sarkánál, a bal oldalon kicselezte Kovács kapust, majd középre passzolt, ahol Lukics először Fiolát, majd a visszaérő Szerafimovot találta el a kapu torkában. Sorra cseréltek az edzők, de nagy változást ez sem hozott: zömmel a Honvéd próbálkozott, a Vidi pedig kontrákra spekulált, de ezt egyik fél sem tette igazán hatékonyan. A 84. percben viszont egyenlíthetett volna a hazai csapat, Kocsis közeli lövését azonban szépen védte Kovács. Az ellentámadásnál pedig Schön harcolt meg a kispesti kapu előtt a labdáért, önzetlenül visszagurította, ám Makarenko egy védőbe püfölte azt.

Végül bár a kispestiek nagyot hajtottak a hajrában az egyenlítés érdekében, a vendégek védelme jó volt, és meg tudták őrizni az egygólos előnyt. Ezzel megszerezték az első győzelmüket Huszti Szabolcs érkezése óta, Dean Klafuric pedig vereséggel mutatkozott be a Honvédnál, akárcsak hat egymást követő elődje. Úgy látszik, ez hagyománnyá vált Kispesten.

NB I, 13. forduló

Péntek

Mezőkövesd–Kisvárda 1-1 (0-0), Városi Stadion, 1000 néző, jv.: Csonka. Gólszerző: Bobál G. (80.), illetve. Ilievszki (54.) Szombat

Bp. Honvéd–Mol Fehérvár 0-1 (0-1), Bozsik Aréna, 3407 néző, jv.: Erdős. Gólszerző: Kodro (14.) Kecskemét–Debrecen 17.00 (tv.: M4 Sport +) Paks–Vasas 19.30 (tv: M4 Sport +) Vasárnap Újpest–Puskás Akadémia 15.00 (tv: M4 Sport) Ferencváros–Zalaegerszeg 17.30 (tv: M4 Sport)



Borítókép: Loic Nego és Zsótér Donát váltakozó kimenetelű csatákat vívott egymással (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)