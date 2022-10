Funakubo Haruka végzetes ölelésével összetörte a magyar reményeket

A Taskentben zajló cselgáncs-világbajnokságon azután, hogy pénteken a női 52 kilogrammos súlycsoportban a tokiói olimpián ötödik helyezett Pupp Réka immár világranglista-vezetőként kellemetlen meglepetésre már az első meccsén, a 32 között kiesett, ma a női 57 kg-ban két versenyzőnkért szoríthattunk. Kovács Kitti sem tudott mérkőzést nyerni, ő is a 32 között köszönt el, de ez papírforma volt: a kategória világranglistáját vezető olimpiai bronzérmes, Európa-bajnoki címvédő izraeli Timna Nelson Levivel került szembe, és a rangsorban 64. honfitársunktól az is bravúr volt, hogy kihúzta a négyperces alapidőt, és csak az első értékelhető akcióig tartó hosszabbításban, összességében 5:13 percnél kapott ki; az izraeli versenyző egy belső horogdobásra vazaarit kapott, ezzel nyert.

A 32 éves Karakas Hedvig az 57 kg-ban már volt vb-3., igaz, elég régen, 2009-ben; a 2020-as prágai Eb viszont a közelmúlt emléke, s két éve a cseh fővárosban a BHSE dzsúdósa megnyerte a kontinenstornát. Tavaly a tokiói olimpián azonban már az első mérkőzését elveszítette, idén pedig felment a 63 kg-ba, de itt nem tudott eredményes lenni. Így visszatért az 57 kg-ba, és a 2021-es eredményei alapján a világranglista 32. helyezettjeként kezdte a vb-t. Neki már a 32 közé jutásért is meccselnie kellett, mégpedig a még csak 19 éves, idén junior vb-t nyert török Özlem Yildizzel, aki augusztusban Guayaquilben két japán lányt is legyőzött. Most azonban Taskentben nem lett sikerélménye, mert két és fel perc elteltével Karakas lábsöpréssel ippongyőzelmet aratott ellene. Versenyzőnk pechjére a 16 közé jutásért a japán Funakubo Harukával találkozott, aki az idén aranyérmes lett a budapesti és a párizsi Grand Slam-viadalon is. A 23 éves távol-keleti dzsúdós ebben az évben a vb előtt mind a tíz meccsét megnyerte, a s párizsi GS-en tavaly is ő győzött; összességében 16 meccses veretlenségi sorozattal érkezett a vb-re. Tavaly a tokiói olimpián azonban nem őt indították a japánok, ott nem szerezhetett pontokat sem, így a vb előtt a világranglistán csak a nyolcadik helyet foglalta el.

Most Taskentben bő egy perc után egy földharc során az oldalára pörgette Karakast, és elindította a leszorítást, versenyzőnk pedig nem tudott kiszabadulni az ölelésből, így Funakubo ippongyőzelemmel jutott tovább. Ezzel számunkra befejeződött a versenynap. Vasárnap a férfiaknál a 81 kilogrammban Ungvári Attila, a nőknél 63 kilogrammban Özbas Szofi lép tatamira az üzbég fővárosban.

Borítókép: Karakas Hedvig nem tudott a legjobbak közé kerülni a világbajnokságon (Forrás: EJU)