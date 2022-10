Húszezer eurót érne a történelmi, első magyar női világbajnoki cím

A cselgáncssportnak két magyar világbajnoka van Kovács Antal (1993, 95 kg) és Braun Ákos (2005, 73 kg) személyében, a női szakágunk legjobb eredménynét pedig Mészáros Anett szállította a két ezüstérmével (2009 és 2010, 70 kg). Most a taskenti vb-t a női 52 kg-ban Pupp Réka a világranglista éléről várhatja, és ezt még hatványozza, hogy az 5761 pontjánál a többi hat súlycsoportban sem rendelkezik senki többel! Az Atomerőmű SE 26 éves dzsúdósa tavaly a lisszaboni Eb-n bronzérmes lett, a tokiói olimpián az ötödik helyen zárt, az idei éve pedig egy megingástól eltekintve szenzációsan alakult: megnyerte az antalyai és a budapesti Grand Slam-tornát is, Tbilisziben ezüst-, Tel-Avivban pedig bronzérmet szerzett. Csupán a szófiai Eb sült el rosszul számára, ahol már a világranglista második helyezettjeként, a francia Amandine Buchard mögött második kiemeltként a 16 között, rögtön az első meccsén kiesett. A Grand Slam-tornákon elért parádés eredményeinek köszönhetően azonban már ő vezeti a világranglistát.

Ám mégsem mondhatjuk, hogy a vb-n ő lenne a legnagyobb favorit, ugyanis az olimpiai bajnok japán Abe Utával és Bucharddal – akik a tokiói döntőt vívták – nem találkozott, és a súlycsoport két nagy klasszisa jóval kevesebb versenyen indult, így értelemszerűen kevesebb pontot szerezhettek. Ezért félrevezető a világranglista, amelyen az olimpiai bajnok csak a tizedik. Holott a 22 esztendős Abe kétségkívül a legnagyobb csillag, pályafutása során a felnőtt mezőnyben hat év alatt (vagyis itt 16 évesen kezdte) az 52 kg-ban csak kétszer kapott ki hetven győzelem mellett. Egyszer, a 2019-es oszakai GS döntőjében éppen Buchard-tól, aki 27 éves, és a szófiai Eb-n Tokió után újra a dobogó második helyére állhatott, mert a finálét elveszítette a brit Chelsie Giles ellen. Buchard az eddigi három találkozójukon legyőzte Pupp Rékát, jelenleg a második a világranglistán, Giles a negyedik, a hetedik pedig az a koszovói Distria Krasniqi, aki Tokióban még a 48 kg-ban megnyerte az olimpiát. Idén Tbilisziben Pupp tőle kapott ki a döntőben, tavaly Bakuban viszont a negyeddöntőben versenyzőnk legyőzte a koszovóit. Pupp Réka a vb előtt a reményeit illetően szűkszavúan csak annyit nyilatkozott, sokat dolgozik azon, hogy az esélyesség terhét jól tudja kezelni.

A tegnapi sorsoláson Abe szerencsére nem Pupp, hanem Buchard ágára került, a papírforma szerint ők meccselnek majd az egyik elődöntőben. A másik ágon Pupp–Giles összecsapásra kerülhetne sor a négy között, de versenyzőnknek előtte le kellene gyűrnie Krasniqit – ez sem egyszerű feladat.

A tizenegy fős válogatottunkból férfi 90 kg-ban az olimpiai harmadik helyezett Tóth Krisztián is éremesélyes, az MTK 28 éves dzsúdósa súlycsoportjában a negyedik kiemelt. S folytatná a nagy sorozatát: eddig valamennyi felnőtt világbajnokságán – 2013 óta hét alkalommal – bekerült a legjobb nyolc közé; egy ezüst- és egy bronzérem emellett öt ötödik helyet könyvelhetett el. Az Eb-bronzérmes Özbas Szofi (63 kg) a világranglista nyolcadik helyéről ugyancsak odaérhet a legjobbak közé. A 2020-ban az itthon az év sportolónőjének választott, az 57 kg-ban akkor Eb-t nyert Karakas Hedvig a 63 kg-ban tett kitérője után visszatér korábbi súlycsoportjába.

A sportág történetében még sohasem fordult elő, hogy az olimpiát követő évben máris ötkarikás kvalifikációs világbajnokságot rendezzenek, de most ez a helyzet. Taskentben mindenki nagy lépést tehet a 2024-es párizsi olimpia felé, a kétéves kvalifikációban az előttünk álló napokban lehet a legtöbb pontot szerezni. Motiváló az egymillió eurós pénzdíj is, az aranyérem 20 800, az ezüst 12 000, a bronz 8000 eurót ér, de az edzőket is díjazzák, ők ezeknek az összegeknek a húsz százalékát kapják meg.

A taskenti vb-n – melyen az ukrajnai háború miatt nem indulnak orosz és fehérorosz dzsúdósok – 82 ország 571 versenyzője lép tatamira. Az előző, 2021-es vb-n a 18 fős magyar válogatott Tóth Krisztián révén egy bronzérmet szerzett Budapesten. A célkitűzés most is egy érem megszerzése. S a kiindulópontunkhoz kapcsoldóva: Kovács Antal és Braun Ákos is paksi színekben versenyzett, mit most Pupp Réka; mi több Braun női válogatottunk jelenlegi szövetségi kapitánya és Pupp edzője. Így ők most Taskentben együtt rukkolhatnak ki egy nagy eredménnyel.

A magyar vb-csapat:

férfiak:

81 kg: Ungvári Attila (Győri AC)

90 kg: Tóth Krisztián (MTK Budapest), Nerpel Gergely (TFSE)

100 kg: Vég Zsombor (Ceglédi VSE), Cirjenics Miklós (Atomerőmű SE)

+100 kg: Sipőcz Richárd (Széchenyi Egyetem SE Győr)

nők:

52 kg: Pupp Réka (Atomerőmű SE)

57 kg: Karakas Hedvig (BHSE), Kovács Kitti (BHSE)

63 kg: Özbas Szofi (BHSE)

70 kg: Gercsák Szabina (DVTK)

A világbajnokság programja:

csütörtök: férfiak: 60 kg, nők: 48 kg

péntek: férfiak: 66 kg, nők: 52 kg (Pupp Réka)

szombat: férfiak: 73 kg, nők: 57 kg (Karakas Hedvig, Kovács Kitti)

vasárnap: férfiak: 81 kg (Ungvári Attila), nők: 63 kg (Özbas Szofi)

hétfő: férfiak: 90 kg (Tóth Krisztián, Nerpel Gergely), nők: 70 kg (Gercsák Szabina)

kedd: férfiak: 100 kg (Cirjenics Miklós, Vég Zsombor), nők: 78 kg

szerda: férfiak: +100 kg (Sipőcz Richárd), nők: +78 kg

csütörtök: vegyes csapatverseny (Magyarország nélkül)

A program magyar idő szerint mindennap 7 órakor kezdődik, az éremcsaták pedig 14 órakor, és ezeket az M4 Sport közvetíti.

Borítókép: Pupp Réka idén két nagy versenyt is megnyert (Forrás: EJU)