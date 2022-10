Klujber Katrin tarthatatlan volt, győzött a Fradi Ljubjanában

Győzelmi kényszerben lépett pályára a Ferencváros Ljubljanában, hiszen az előző két fordulóban fájdalmas vereséget szenvedett el a csapat, amely a német Bietigheim otthonában húszgólos különbséggel kapott ki, majd hazai pályán hajtott fejet a francia Brest Bretagne előtt. Egy újabb vereséggel nagyon nehéz helyzetbe került volna a Fradi.

Jól kezdett a magyar gárda, amely hamar kétgólos előnyre tett szert, ám az első félidő derekára a Ljubljana magához ragadta az előnyt, és sokáig nem adta ki a kezéből, bár végig szoros maradt az állás.

Fordulópontot hozott – talán a meccs egészét is tekintve – a 21. perc, amikor Szöllősi-Zácsik Szandrát vitték a földre átlövés közben. Sajnos a sokszor sérült válogatott játékos válla megsérülhetett, mert nem tért vissza a pályára, ugyanakkor a Ljubljana kifejezetten rosszul járt a dologgal, mert a legjobb játékosa, orosz Darja Dimitrijeva a jogosnak tűnő két perces kiállítás helyett egyből piros lapot kapott, ami meglehetősen szigorú ítéletnek tűnt.

Mindez 11-9-es hazai vezetésnél történt, a félidő azonban már 15-15-ös döntetlennel zárult. Dimitrijeva főleg védekezésben hiányzott nagyon a Ljubljanának, ami szünet után egyből éreztette a hatását: a Fradi zsinórban négy gólt dobott úgy, hogy egyet sem kapott, s néhány perc alatt elhúzott 19-15-re.

Ezzel meg is alapozta a győzelmét az Elek-csapat, ugyanis innentől a siker nem, csak a különbség volt kérdéses. Hatgólos különbség is volt az FTC javára, kiütés mégsem lett belőle, de a hajrában egy kis megingás is belefért, végül mindössze két góllal, mégis magabiztosan nyert a Fradi 32-30-ra, és ezzel szezonbeli második győzelmét aratta a BL-ben – két vereség után.

A Fradi két vezéregyénisége azok voltak, akik a vereségek esetén is a jók közé tartoztak, mindenekelőtt Klujber Katrin, aki 17 lövésből 12 gólt szerzett, így a mezőny legeredményesebb játékosa volt. A kapuban Janurik Kinga pedig fontos védéseket mutatott be, a 37,5 százalékos védési mutatója kellett a sikerhez.

Javuló formát mutatott a Fradi, amely kreatívabb és gyorsabb támadójátékot mutatott be, mint a legutóbbi sikertelen meccseken, amit a 32 gól is jelez – a legutóbbi két BL-találkozón mindössze húszig jutott a csapat.

Két győzelemmel és két vereséggel, négy ponttal jelenleg csoportja negyedik helyén áll a Fradi, ám még további mérkőzéseket rendeznek ebben a fordulóban.