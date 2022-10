Megint volt egy kis bunyó a Paks és a Vasas meccsének a végén

A vendégek számára lehangoló az a tény is, hogy még sohasem sikerült nyerniük Pakson. Azt, hogy ezen feltétlenül változtatni szeretnének, hamar bebizonyították: Radó kényszerítőzött a bal oldalon Silyével, aki az ötös magasságából a kimozduló Nagy Gergely mellett centerezett, Novothny pedig négy méterről, középről az üres kapuba passzolta a labdát – 0-1.

Fotó: Szabó Miklós/Nemzeti Sport

A Paks birtokolta többet a labdát, de nem tudott mit kezdeni ellenfele védekezésével. Jellemző, hogy a legnagyobb helyzetét is az angyalföldiek hozták össze nekik, amikor a 20. percben Novothny tarkójáról a saját kapuja felé tartott a labda, de Jova Levente bravúrral védeni tudott. A félidő hajrájában viszont magától is viszonylag közel jutott a házigazda az egyenlítéshez: Haraszti Zsolt jobbról, 16 méterre az alapvonaltól tekert be egy szabadrúgást, Varga Barnabás emelkedett a legmagasabbra, és az ötösről a léc tetejére fejelt.

A szünet után erőlködött a hazai csapat, de a Vasas sem állt le, és neki voltak veszélyesebb akciói. Nem sok, és ez is csak a 73. percig volt igaz, amikor Balogh fejelhetett tisztán, ám éppen Jovához bólintotta a labdát. Azért ez is jelzi: nem ez volt a forduló meccse. Az utolsó percekben szép lassan köd telepedett a pályára, de aki nem látta, mi történik ott, nem sokat veszített, bár a 90. percben Jova nagy bravúrral védte Varga fejesét. És ezúttal sem maradt el a bunyó, a 93. percben Szélpál feleslegesen támadta meg Jovát, Baráth torkon ragadta a paksi játékost, mire persze mindenki ment védeni a sajátját, de néhány másodperc alatt véget is ért. A Paks erejéből ezen a napon nem futotta többre, a Vasas viszont joggal örülhetett, mert megszerezte a második győzelmét a bajnokságban.

NB I, 13. forduló

Péntek Mezőkövesd–Kisvárda 1-1 (0-0), Városi Stadion, 1000 néző, jv.: Csonka. Gólszerző: Bobál G. (80.), illetve. Ilievszki (54.) Szombat Bp. Honvéd–Mol Fehérvár 0-1 (0-1), Bozsik Aréna, 3407 néző, jv.: Erdős. Gólszerző: Kodro (14.) Kecskemét–Debrecen 2-1 (1-0), Kecskemét, Széktói Stadion, 2000 néző, jv.: Görög. Gólszerző: Nagy K. (12.), Banó-Szabó (47.), illetve Szécsi (55.), Varga J. (87.) Paks–Vasas 0-1 (0-1), Paks, 1528 néző, jv.: Pintér Cs. Gólszerző: Novothny (1.) Vasárnap Újpest–Puskás Akadémia 15.00 (tv: M4 Sport) Ferencváros–Zalaegerszeg 17.30 (tv: M4 Sport)

Borítókép: Novothny Soma már az első percben gólt szerzett (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)