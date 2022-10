Orbán Viktorhoz vagy az UEFA-hoz fordulhat a ZTE edzője

Ricardo Moniz temperamentumát ismerve várható volt, hogy lesz utóélete a ZTE–Honvéd NB I-es labdarúgó mérkőzésnek. A 12. fordulóban lejátszott találkozón tíz percig állt a játék azok után, hogy az 55. percben Christy Manzinga és Szabó II Alex afférja után elszabadultak az indulatok és a hazaiak pályára lépő vezetőedzőjét, Ricardo Monizt kiállította Bognár Tamás játékvezető. Ezt követően a majomhangokat halló holland szakember levezényelte csapatát a pályáról, de végül meggyőzte őt Dragóner Attila, a ZTE sportigazgatója, és folytatódott a mérkőzés. A történtekről Moniz a holland NOS-nak beszélt, ezt szemlézte a Nemzeti Sport.

– Négy nap alatt másodszor tapasztaltam ilyet. Ez elég ok volt számomra, hogy belépjek a pályára – mondta továbbra is feldúltan a holland szakember. – Felhívtam a negyedik számú játékvezető figyelmét, hogy állítsák le a dzsungelhangokat. Azt mondta, nem hallott semmit, és a játékvezető, illetve az ellenfél edzője sem – tette hozzá.

– Az emberek néha nem akarnak meghallani dolgokat, ezért is vagyok ennyire szélsőséges most. Kemény vagyok, és ha kell, egyedül is megharcolok ezért. A játékvezetőnek le kellett volna állítania ezeket a hangokat – fogalmazott Ricardo Moniz, akivel nem először fordul elő hasonló eset, hiszen még 2019 novemberében, amikor az Excelsior vezetőedzője volt, egyik játékosát, Ahmad Mendes Moreirát érték rasszista megnyilvánulások a Den Bosch szurkolóitól.

A ZTE vezetőedzője kitért rá, végül azért tértek vissza a pályára a játékosok, mert ha nem teszik meg, pontlevonással büntetik a klubot. – Nem akarok ártani a klubnak, szóval egyedül vonultam le. Mi pedig továbbra is versenyben vagyunk az európai kupában való részvételért – fejtette ki a vezetőedző, aki egyelőre nem tudja, kap-e eltiltást a Magyar Labdarúgó-szövetségtől. – Nagyon kíváncsi vagyok, mi fog történni. Ha marad a piros lap? Azt nem fogadom el! Ha kell, az UEFA-hoz megyek. Készen állok! – húzta alá harciasan Moniz, megjegyezve, attól sem zárkózik el, hogy Orbán Viktorhoz, Magyarország miniszterelnökéhez vigye az ügyet.

A szakember azért is lenne különösen csalódott, ha eltiltást kapna, mert a ZTE a 13. fordulóban épp korábbi csapatához, az FTC-hez látogat.

Borítókép: Moniz nyomás alá helyezte a MLSZ-t (Fotó: Nemzeti Sport)