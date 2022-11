A togói apuka kanadai gyermeke volt a hős Malagában

Szerencsét hozott a helyszín. A kanadai válogatott 2015-ban Madridban nyerte meg a junior Davis-kupát, idén Malagában a felnőttek mezőnyében diadalmaskodott. Felix Auger-Aliassime mindkét győztes csapatban főszerepet játszott: ahogy hét éve, idén is meggyőzően játszott a togói édesapa gyermeke. Az olaszok elleni szombati maratoni, nyolc és fél órás csatában sima két szettben nyert Lorenzo Musetti ellen, de mivel a másik kanadai egyest játszó teniszező, a nem mellékesen szintén junior Davis-kupa győztes Denis Shapovalov kikapott Lorenzo Sonegótól, a páros mérkőzésre maradt a döntés. Auger-Aliassime Vasek Pospisil oldalán 7:6, 7:5-re nyert a Matteo Berrettini, Fabio Fognini kettős ellen az elődöntőben.

Alex De Minaur nem tudott felnőni Auger Aliassime szintjéhez Fotó: Europress/AFP/Thomas Coex

A finálé ehhez képest nem hozott különösebb izgalmakat: Shapovalov Thanasi Kokkinakis elleni habkönnyű győzelme senkit sem lepett meg. A világranglista hatodik helyén álló Auger-Aliassime kiegyensúlyozott, Novak Djokovics fantasztikus koncentrációs képességét idéző játéka annál inkább. A 22 éves montreali játékos nyolc bréklabdát hárított a tökéletes erőnlétével hódító Alex De Minaurral szemben. Az első szettet viszonylag simán, 6:3-ra nyerte meg, a másodikban többször is kellemetlen helyzetbe került. 5:4-es vezetésnél elbizonytalanodott az adogatójátéka, két fogadópont után zsinórban négy labdát is nagyon okosan, pontosan játszott meg. Végül 6:4-re nyerte meg a második szettet, majd elhajította az ütőjét, és a malagái kemény pályán elterülve ünnepelte hazája első Davis-kupa-győzelmét. A 21-szeres Grand Slam-győztes Djokovics, és a DK-reform egyik megálmodója, a Barcelona nemrég visszavonult világbajnok védője, Gerard Piqué is felállva tapsolt. Auger-Aliassime boldogan értékelt.

A kanadaiak örültek a végén Fotó: Europress/AFP/Thomas Coex

– Ez eddigi pályafutásom legszebb győzelme. Örülök, hogy nagyszerű élménnyel ajándékoztam meg a hazámat. Büszke vagyok a csapatra és persze magamra is – nyilatkozta Toni Nadal tanítványa. A malagái játékát látva a Davis-kupa-győzelem hamarosan hátrébb szorulhat Auger-Aliassime legszebb pillanatai között.

Davis-kupa, döntő: Kanada–Ausztrália 2-0. Shapovalov–Kokkinakis 6:2, 6:4, Auger-Aliassime–De Minaur 6:3, 6:4.

Borítókép: Auger-Aliassime boldogan ünnepelt (Fotó: Europress/AFP)