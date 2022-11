Ez a szabadidőpark olyan népszerű lehet Budapesten, mint a Margitsziget

Az eseményen Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár hangsúlyozta: a terveknek megfelelő ütemben zajlik az építkezés, amely a park avatásával, a közös faültetéssel újabb fontos pillanatához érkezett. Kiemelte: a legendás magyar atléták a nemzetközi és a honi sportélet meghatározó alakjai, akik sportolói pályafutásukkal, eredményeikkel, sportág iránt tanúsított szenvedélyükkel követendő példaként állnak mindenki előtt.

– A szuperhősök mellett viszont szükség van hétköznapi hősökre, mert fontos célkitűzésünk, hogy ne csak sportnemzet, hanem egyúttal sportoló nemzet is legyünk. Szeretnénk, ha a világbajnokság és az új Nemzeti Atlétikai Központ egyaránt hozzájárulna ahhoz, hogy minél több ember kezdjen el sportolni és az élete részévé váljon a rendszeres testmozgás – mondta Schmidt Ádám. Hozzátette: a létesítménykomplexum megépítésével új életet szeretnének lehelni a korábban ipari célokra használt területbe. A faültetetés szimbolikus és konkrét jelentésével pedig ezt az újjászületést is hangsúlyozni akarták.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Gyulai Miklós, a magyar szövetség elnöke arról beszélt, hogy reményeik szerint a közeljövőben több tízezren használják majd a létesítményt és annak környezetét versenyzésre vagy szabadidősportra.

– Örülök, hogy ezzel az eseménnyel is kifejezzük azt az örömteli tényt, hogy jövőre megszületik a magyar atlétika új otthona – tette hozzá a sportvezető, aki bízik abban, hogy kiemelt szakmai programjuk sikere nyomán 20-25, esetleg 30 magyar atléta vehet majd részt a vb-n.

Németh Balázs, a vb-t szervező cég, a Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a Legendák Ligete avatásán azt mondta: a világbajnokság előkészületeinél és megvalósításakor a környezetvédelem, valamint tágabb értelemben a fenntarthatóság is kiemelt figyelmet élvez.

– Ennek eredményeként a korábbi barnamezős, szennyezett és ökológiailag leromlott ipari terület helyét egy újjászületett, fás-ligetes szabadidőpark veszi át, amely nyitott lesz a nagyközönség számára sportolási és rekreációs célokra – hangsúlyozta.

Az épülő létesítmény központi parkjának avatóján az olimpiai bajnok Németh Miklós vezetésével tucatnyi sportági legenda vett részt, akik a sportvezetőkkel, valamint Baji Balázzsal, a vb nagykövetével közösen jelképesen elültettek egy fát, melyet majd még 416 fa és 18 ezer csemete követ a vb-ig. A vb után pedig további több száz fát ültetnek még, így a korábbi állapotokhoz képest öt százalékkal, körülbelül 50 ezer négyzetméterre nő a zöldfelület. Ez terület a vb után ingyenesen látogatható, használható sport- és szabadidőparkként működik majd, és a szervezők szerint idővel ugyanolyan népszerű lehet, mint a főváros hasonló célt szolgáló egyéb területei, például a Normafa és a Margitsziget.

Az idei müncheni Eb-n női 100 méteres gátfutásban ezüstérmes Kozák Luca is ott volt a rendezvényen. „Hihetetlen, hogy augusztusban ezen a pályán lesz a világbajnokság! Már így is hatalmas élmény volt szétnézni a stadionban, alig várom, hogy nemsokára futhassak is itt!" – írta ki a közösségi oldalára, egy fotót is csatolva.

Borítókép: A szennyezett és ökológiailag leromlott ipari terület helyét egy újjászületett, fás-ligetes szabadidőpark veszi át (Fotó: MTI/Kovács Tamás)