Hosszú Katinka eltűnt, a szövetségi kapitány sem tud róla

– Már korábban is többször elmondtam, hogy az elkövetkezendő hónapok minden úszónknak vízválasztók lesznek – nyilatkozta Sós Csaba szövetségi kapitány a Borsnak. – Elég régen vagyok a szakmában, ezért bátran kijelenthetem, egyetlen versenyző – még ha olyan nagy klasszis is, mint Katinka – sem adhat hónapnyi előnyöket az ellenfeleknek. Most úgy vélem, hogy Hosszú Katinka életében egyre inkább más, nem az úszáshoz tartozó dolgok válnak fontossá. Férjhez ment, boldog, kinyílt a világ előtte, már nem csak az uszodát látja.

Sós Csaba szerint benne van a pakliban, hogy Katinka végleg kiszáll a buliból, de a döntés a bajnoknő kezében vagy inkább a fejében van.

– Azt el kell mondanom, hogy magam is furcsának tartom Katinka „eltűnését”, valóban nem tudok róla semmit – folytatta Sós Csaba.

Borítókép: Hosszú Katinka nincs ott az országos bajnokságon (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)