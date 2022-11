Két év múlva az MVM Dome-ban lesz a női kézilabda Eb döntője + videó

A kézilabda Európa-bajnokságok záró hétvégéje mindig a sportág ünnepe, hiszen az érmekért folyó csaták mellett ekkor mutatkozik be a következő torna rendezője is, kisorsolják az aktuális világbajnokság kvalifikációs párosításait, emellett szakmai egyeztetéseket és konferenciákat is szerveztek az európai kézilabda-szövetségek részvételével.

Az Észak-Macedónia, Montenegró és Szlovénia közös rendezésében zajló, vasárnap véget érő Európa-bajnokságon a döntő előtti napon tartotta szokásos záró sajtótájékoztatóját az Európai Kézilabda-szövetség (EHF), amelyen a 2024-es torna szervezői is bemutatkozhattak.

A prezentáció keretében debütált a torna logója is: egy hálóba csapódó labdát jelképez, amelyben a három ország közös nemzeti színei, a piros és a fehér, valamint a magyar trikolórból a zöld is megjelenik.

A sajtótájékoztatón a jelenlegi rendező északmacedón, montenegrói és szlovén szövetségek elnökei hivatalosan is átadták az esemény zászlóját a rendező hármasnak. Svájcot a helyi szervezőbizottság vezetője, Roger Keller, Ausztriát a szövetség elnöke, Markus Plazer, hazánkat pedig az MKSZ főtitkára, Horváth Gabriella képviselte.

– A huszonnégy csapatos torna még több országnak lehetőséget nyújt a bizonyításra, a csoportból való továbbjutásért még nagyobb lesz a küzdelem, még több az izgalmas mérkőzés – mondta el Horváth Gabriella, az MKSZ főtitkára, az Európai Kézilabda-szövetség Végrehajtó Bizottságának tagja. – Biztos vagyok benne, hogy emlékezetes lesz a meccsek számát tekintve dominánsan magyarországi verseny két év múlva.

A 2024-es női kézilabda Európa-bajnokság több szempontból is különlegesnek ígérkezik. Az eseményt advent idején, november 28-tól december 15-ig rendezik meg, és a női szakág történetében először vehet rész rajta huszonnégy nemzet.

A mérkőzéseket négy városban rendezik: Bázel (St. Jakobshalle) és Innsbruck (Olympiahalle) két-két csoportkörnek, Debrecen (Főnix Aréna) és Budapest (MVM Dome) egy-egy csoportkörnek és egy-egy középdöntőnek lesz a házigazdája, míg az elődöntőknek, valamint a helyosztóknak a magyar főváros ad otthont.

Mindez azt is jelenti, hogy a tizenhat játéknap második hetétől minden mérkőzést hazánkban rendeznek, összesen hatvanöt meccsből negyvenegyet.

A három ország tapasztalt rendezőnek számít az európai kézilabdázásban. Ausztria 2010-ben önállóan, 2020-ban Svédországgal és Norvégiával közösen, Svájc pedig 2006-ban egyedül volt a férfi Eb házigazdája. Magyarország is harmadszor láthatja vendégül Európa legjobbjait, ráadásul tízévente tér vissza hozzánk a torna: 2004-ben önállóan, 2014-ben a horvátokkal közösen voltunk szervezők. Debrecen és Budapest sem lesz ismeretlen a kéziseknek, mindkét város harmadszor fogadhatja a csapatokat.

A magyar válogatott az összes mérkőzését a budapesti MVM Dome-ban játssza, amely a 2022-es, magyar–szlovák közös rendezésű férfi Európa-bajnoksághoz hasonlóan a záró hétvége helyszíne is.

A 2024-es torna selejtezőinek sorsolását 2023 tavaszán, míg az Eb-re kijutott válogatottak csoportjainak kialakítását 2024 májusában tartják. A három rendező ország és a 2022-es Európa-bajnok (Dánia vagy Norvégia) automatikusan tagja a huszonnégy csapatos mezőnynek, s 2023 őszétől egy oda-vissszavágós rendszerben csapnak össze egymással az EHF Euro Cup keretében.

Borítókép: A magyar válogatott az összes mérkőzését a budapesti MVM Dome-ban játssza (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)