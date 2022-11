Süket kommunikáció okozta a Marseille végzetét a BL-ben

A D jelű volt végig a Bajnokok Ligája legkiegyensúlyozottabb négyese a csoportkörben. A négy csapat, a Tottenham, az Eintracht Frankfurt, a Sporting és az Olympique Marseille az utolsó fordulóban sem maradt adós az izgalmakkal. Mindkét meccsen a győztes fél, a Frankfurt, illetve a Tottenham hátrányból fordítva győzött 2-1-re a Sporting, illetve a Marseille ellen, s futott be végül az első két helyre.

Különösen a Marseille drámája döbbenetes. Chancel Mbemba fejes góljával vezetést szerzett a 47. percben, amivel továbbjutásra állt. Lenglet gyorsan, az 54. percben egyenlített, ami után természetesem a franciák rohamoztak tovább. Ám miután a Frankfurt fordított Lisszabonban, a Marseille-nek a döntetlen is elég lett volna a harmadik helyhez. A meccs hajrájában a kispadról hiába jelezték a pályán lévőknek, hogy nyugi, azok csak mentek előre, ami megbosszulta magát. A hosszabbításban, a 95. perbcen a Tottenham a győztes gólt is megszerezte Höjbjerg révén, a vereséggel pedig a Marseille a harmadik helyről az Európa-ligáról is lemaradt.

– Nagyon csalódottak vagyunk. Biztos volt a helyünk már az Európa-ligában, majd az utolsó tíz másodpercben kihagyott a koncentráció, amit meg is büntettek. Úgy játszottunk, ahogy szerettünk volna, szerintem mindent elmond, hogy a kapusuk lett a meccs legjobb játékosa – mondta a Marseille középpályása, Jordan Veretout.

A gólszerző, Chancel Mbemba ennél is őszintébben fogalmazott: – Mi, játékosok a pályán nem tudtuk azt, amit a többiek a kispadon, hogy jó nekünk az 1-1. Ez a kommunikáció hiánya. Kétségbeesetten a végsőkig próbáltunk győzelemre játszani, s ez lett a vesztünk.

Matteo Guendouzi is roppant elkeseredett volt. – Óriási csalódás. Csak magunkat hibáztathatjuk. Érthető, hogy meg akartuk szerezni a második gólt, amivel bejuthattunk volna a tizenhat közé, de Kolasinac helyzete után inkább meg kellett volna próbálni megőrizni a döntetlent – mondta csalódottan Matteo Guendouzi.

Igor Tudor vezetőedző is megerősítette, hogy a süket kommunikáció okozta a Marseille végzetét. – A játékosok nem hallották, amit mondtunk nekik a kispadról, mert nagy volt a hangzavar a végén. Sajnos ez sokba került nekünk – ismerte el.

A másik oldalon, a Tottenhamnél persze nagy volt a boldogság, hiszen a győzelemmel nem csupán a továbbjutás, a csoport első helye is meglett.

– Már beszéltem Antonióval. Teljesen kimerült – árulta el Cristian Stellini, aki a kispadtól egy mérkőzésre eltiltott Antonio Conte helyett meccselt Marseille-ben. – Érthetően, hiszen egy edzőnek a kispadon van a helye – tette hozzá, majd azt elemezte, hogy a második félidőben a szerkezeti átalakítás hozott fordulatot a csapatának.

Bajnokok Ligája, D csoport, utolsó forduló:

Olympique Marseille–Tottenham Hotspur 1-2 (1-0), gól: Mbemba (47.), illetve Lenglet (54.), Höjbjerg (95.)

Sporting–Eintracht Frankfurt 1-2 (1-0), gól: Arthur Gomes (39.), ill. Kamada (62., 11-es), Kolo Muani (72.)

A végeredmény

1. Tottenham 11 pont

2. Frankfurt 10

3. Sporting 7

4. Marseille 6

Borítókép: Csalódott marseille-i játékosok (Fotó: AFP)