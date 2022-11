Új lehetőséget kínál a fiataloknak a magyar sikersportág

A bokrétaünnep, amellett hogy mindig örömteli pillanat egy építkezés során, egyúttal arról is árulkodik, hogy tartják a beruházás feszes ütemét, hiszen napra pontosan egy évvel ezelőtt volt az alapkőletétel.

– Az egyik legnagyobb magyar sikersport is sosem látott kihívásokkal áll szemben – kezdett bele köszöntőbeszédébe Schmidt Ádám államtitkár. – A jelenkor fiataljainak megnyeréséhez az eredményesség önmagában már nem elegendő. Márpedig az új sportirányítás kiemelt célja, hogy a fiatalokat elcsábítsa az elektronikai eszközök kínálta passzív szórakozástól, és a sportolással olyan alternatívát biztosítson a szabadidő eltöltésére, amely az egészségük miatt is fontos. Ehhez olyan huszonegyedik századi infrastruktúrára és körülményekre van szükség, amelyekkel versenyképesek vagyunk, és a szülők számára is megnyugtató, tudják, hogy a lehető legjobb helyen vannak gyermekeik sportolás közben. Bár tudjuk, mindenkiből nem lehet olimpiai bajnok, fontos célunk, hogy Magyarország sportnemzet és egyben sportoló nemzet legyen.

A sportállamtitkár szavaiból leszűrhetjük, az eredményesség természetesen fontos, de nem minden, a kajak-kenunak, sőt általában a sportnak az a célja, hogy kiemelt szerepet töltsön be a fiatalok nevelésében.

Kovács Katalin: Csodaként élem meg

Kovács Katalin a saját pályafutásából vett hasonlattal – a célok kitűzése, alapozás, formába hozás azok érdekében – köszönte meg az építkezésen dolgozók munkáját.

– Nem először járok az építkezésen, de minden egyes terepszemle olyan számomra, mint egy varázslat. Őszinte lelkesedéssel szemlélem, ahogy hétről hétre új elemek kerülnek a helyükre, új épületrészek nőnek ki a földből, s ha visszagondolok, hogy egy éve ilyenkor még egy rendezvénysátor állt itt, ami mellett letettük az alapkövet, valóban csodaként élem meg ezt a beruházást – tette hozzá a háromszoros olimpiai bajnoknő.

A korábbi kiválóság arról is beszélt, hogy bár az építkezés még javában tart, az akadémián már zajlik a szakmai munka, sőt sikerekre is büszkék lehetnek, hiszen a női szakág két ígéretes képviselője, a K–1 5000 méteren világbajnok Kőhalmi Emese, valamint a K–2 500-on Európa-bajnoki negyedik Fojt Sára is az akadémia versenyzője, a KKNA idén a hetedik helyet szerezte meg a bajnoki ponttáblázaton.

Fedett tesztpálya is lesz

Csépe Barnabás, a kivitelező West Hungária Bau Kft. projektigazgatója a beruházás részleteiről beszélt. A Sukorón épülő sportkomplexumban az épületek hasznos alapterülete megközelíti a 27 ezer négyzetmétert, ebből az akadémia főépületében 19 ezer négyzetméteren úszócsarnok, sportcsarnok, étterem, főzőkonyha, konferenciaterem, irodák és szállásépületek is helyet kapnak. A multifunkciós sportcsarnokban edzőtermeket, fallabdapályát és sportdiagnosztikai labort létesítenek, az összekötő épületrészekben pedig a klubhelyiségeket és a tantermeket alakítják ki. Épül egy tízpályás sportuszoda is tanmedencével, 250 férőhelyes lelátóval, wellnessrészleggel. A kollégiumi épületszárnyakban 66 szobát, valamint edzői apartmanokat alakítanak ki, amelyek egy része akadálymentesített lesz. Emellett az országban egyedülállóan magaslati oxigénterápiás szobák is szolgálják majd a sportolókat. A hajótároló épületrészben 6500 négyzetméteren fedett evezős tesztpályák, edzőtermek, öltözők, edzői irodák, hajójavító műhelyek és tárolók kapnak helyet. Külön tömbben 1100 négyzetméteren mérési központként alakítanak ki egy ellenáramoltatott evezős medencét, amely a világversenyekre való felkészülésben jelent kimagasló lehetőséget a sportolóknak.

A Nemzeti Sport forgatott az eseményen, íme az erről készült videó.

Borítókép: Schmidt Ádám államtitkár és Kovács Katalin, az akadémia elnöke (Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton)