A Közel-Keletre költöztek az angol topklubok

Az Arsenal fennállása legjobb idénykezdetét produkálta, így tizenöt év után először tölti az élen a karácsonyt. Mikel Arteta gárdája tehát lendületben volt, a kihagyástól alighanem eltekintettek volna, de nem volt választásuk. Az ágyúsok is Dubajban, tíz, Katarban szereplő futballistájuk nélkül tréningeznek, a Lyon és az AC Milan mellett pedig Londonba visszatérve a Juventusszal is megküzdenek.

Az egy évvel ezelőtti szaúdi hatalomátvétel után már a Newcastle-t is a topcsapatok között lehet emlegetni, és ez a tabellán elfoglalt pozíciója ­miatt is igaz rájuk, mert a harmadik helyig kúsztak fel a PL-ben. A szarkák is melegebb vidékre utaznak edzeni, Szaúd-Arábiába, ahol több játékosukat nélkülözik a vb miatt. A folytatásra való felkészülés jegyében az Al-Hilallal és a Rayo Vallecanóval csapnak össze.

A negyedik Tottenham is a Közel-Keletre vágyott, de furcsa módon nem találta meg a megfelelő helyszínt, így a keret az öt, Katarba utazott futballistán kívül Londonban maradt. Várhatóan három meccset vívnak a következő hetekben, az ellenfelek kiléte még nem ismert.

A Manchester Unitednek még a Citynél és a Liverpoolnál is korábban lesz jelenése, hiszen már december 21-én megmérkőznek a Burnleyvel a ligakupában. Az MU tizenhárom játékosa kapott meghívót a világbajnokságra, illetve a vörös ördögök a szünet alatt megszabadultak az öltözői hangulatot mérgező Cristiano Ronaldótól, így Erik ten Hag vezetőedző Spanyolországban próbálhatja meg összekovácsolni a közeljövő csapatát, amely a Cadizzal és a Real Betisszel játszik barátságos mérkőzéseket.

A Chelsea legutóbbi öt bajnokiján nyeretlen maradt, ezzel visszacsúszott a nyolcadik helyre a Premier League-ben. A klub szeptemberben edzőváltáson esett át, és még időre van szüksége, amíg az új tréner munkája beérik. Graham Potter a mini felkészülési időszakra Abu-Dzabiba viszi a játékosait, ahol az Aston Villa ellen szerveztek le egy meccset. Az angol tréner dolgát nehezíti, hogy a vb-n szereplő hat tanítványa mellett többen is sérültek: Reece James és Kepa decemberben, de N’Golo Kanté és Ben Chilwell csak jövőre térhet vissza.