Üzentek a marokkói bevándorlóknak: nincs több balhé!

Ez alapján a Spanyolország elleni nyolcaddöntőnek is van kockázata, hiszen az ibériai országban is jelentős létszámú marokkói közösség él, különösen Almeríában. A spanyolországi marokkói nagykövetség levelet intézett az országban élő marokkóiakhoz, amelyben arra kéri őket, hogy győzelem esetén visszafogottan vigadjanak. Hasonló kéréssel fordult a marokkói közösséghez az almeríai konzulátus, valamint az Iszlám Vallási Egységek Spanyol Szövetsége (FEERI) is.

Utóbbi egyenesen arra figyelmeztet, hogy az öröm vagy a bánat nem torkollhat rendháborításba, az iszlám híveinek kötelességük polgártársaikat is segíteni.

A spanyol belügyminisztérium kiemelt kockázatúként kezeli a Spanyolország–Marokkó mérkőzést, több városban, különösen Madridban megerősítik a rendőrséget és felkészülnek az esetleges rendbontásra.

Érdekesség, hogy a marokkói válogatott legnagyobb sztárja, Achraf Hakimi, a Paris Saint-Germain játékosa Madridban született és akár spanyol válogatott is lehetne.

Borítókép: A bevándorlók nem titkolják, melyik csapat oldalán állnak (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)