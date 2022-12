Nagy elismerésben részesült Milák Kristóf korábbi edzője

Mint aki feljutott a Himalája legmagasabb csúcsára

– Gyökeres változás következett be az életemben a tokiói olimpiát követően, amely egy újabb csúcs meghódítását jelentette mindkettőnk számára. Negyven év után először maradtam saját versenyző nélkül, s bizony az új helyzet furcsaságát a vártnál is nehezebben tudtam feldolgozni. Ugyanakkor az is igaz, hogy végre vissza tudtam venni a tempóból, bár az uszodákat új tisztségemben is napi rendszerességgel látogatom. Akinek tudok, segítek, aki a tanácsomat kéri, annak a rendelkezésére állok. Szerencsémnek mondhatom, hogy a szövetség nem engedte el a kezemet, és itt azt is meg kell említenem, hogy Wladár Sándor elnök kezdeményezésére vehettem át az edzőbizottság vezetését, akinek a javaslatát tudomásom szerint a szakma legjobbjai közé tartozó edzőkollégáim is támogatták. Soha nem a rangokért és a tisztségekért dolgoztam, szakmai alelnökké választásom napjának az estéjén mégis úgy éreztem magam, mint a bátor alpinista, aki feljutott a Himalája legmagasabb csúcsára. Most, hogy a Magyar Úszó Hírességek Csarnokába is „beléphettem”, elmondhatom, hogy a munkásságomat jobban már nem lehet elismerni.

Selmeci Attila a magyar úszósportot, az egyesületeket, az edzőket és a versenyzőket egyaránt érintő új helyzetről is szót ejtett, amelyet csak erőltetett optimizmussal lehet rózsásnak nevezni.

– Alig egy évvel azután, hogy a Covid-járvány és az uszodabezárások mélyütései keményen megrendítették az egész sportágunkat, most a rezsinövekedés következtében ismét aggasztó helyzet alakult ki, amire gyors megoldást kellett találni. Mindenkinek tetszőt nem lehetett, de azért az mégis nagy dolog, hogy a sportkormányzati segítségnek köszönhetően 77 uszoda ajtaja nyitva maradt a versenyzők és a szabadidős sportolók előtt. Át tudom érezni azoknak az edzőknek és versenyzőknek a helyzetét, akik eddig átlagosan naponta 2,5 kilométert tettek meg azért, hogy elérjék a megszokott uszodájukat, most viszont tízszer messzebbre kell menniük, hogy ne kényszerüljenek feladásra. Remélem, hogy jövőre sokkal jobb lesz a helyzet, amire azért is szükség van, mert a szövetség országos programjai nem fékeződhetnek le – hangsúlyozta Selmeci Attila, aki nemrégiben a jövő bajnokainak soproni közös edzőtáborában segédkezett, ezen a hétvégén pedig Prágában, a Közép-európai Kupa versenyen figyeli a magyar úszósport elitjébe pályázó fiatalok szereplését.

Borítókép: Wladár Sándor és Selmeci Attila, kezében az elismerő oklevéllel (Forrás: Magyar Úszószövetség)