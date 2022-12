Párizs sem úszta meg az örömittas szurkolók őrjöngését

A Reuters beszámolója szerint a francia rendőrségnek könnygázt is be kellett vetnie a marokkói és francia szurkolók megfékezése érdekében. Kora este marokkóiak lepték el a város leghíresebb útját, a Champs-Élysées-t, majd amikor később Franciaország is elődöntős lett, franciák csatlakoztak hozzájuk. Az ünneplés egy idő után garázdaságba fordult, amikor egyesek betörték az üzletek kirakatait, és rátámadtak a rendőrökre, majd az utcákon tüzet gyújtottak.

Fotó: Dursun Aydemir

Fotó: Dursun Aydemir

Szerdán egyébként Marokkó és Franciaország egymás ellen játszik a döntőbe jutásért.

Borítókép: Marokkói szurkolók már kora este ellepték a francia főváros utcáit (Fotó: Dursun Aydemir)