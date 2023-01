Főszerepben a nagy öregek, a revansvágy és Svédország

Chema Rodríguez túlszárnyalta Marco Rossit. A magyar férfi-kézilabdaválogatott szövetségi kapitánya több magyar nyelvű mondattal kedveskedett a Telkibe látogató újságíróknak, mint a futballisták edzője. Íme: – Sziasztok! Kicsit megpróbálom magyarul. Tudjuk, hogy mennyire fontos az idei világbajnokság, és azzal is tisztában vagyunk, hogy mennyire nehéz dolgunk lesz. A csapatunk motivált, eddig jól dolgoztak a fiúk. Hajrá, magyarok! – mondta a spanyol szakember.

A másodállásban a portugál Benficát edző fiatal tréner az eredményesség terén jócskán elmarad Rossitól. A magyar szempontból csütörtökön kezdődő vb lesz Chema első világversenye a magyar válogatott élén. A kapitány tisztában van az előtte álló kihívásokkal. – Nagyon kemény csoportba kerültünk. Izland és Portugália rengeteget fejlődött az elmúlt években, borzasztó kellemetlen mindkét ellenfél. Ráadásul jól ismerhetjük őket, a tavalyi Eb-n nagyon megnehezítették a dolgunkat. Dél-Korea sötét ló, sokat futó, sokat egy-egyező csapat, majd az eredmény után visszatérünk arra, hogy jól jártunk-e, hogy ellenük kezdtük a vb-t. De ezzel nem szabad foglalkoznunk, el szeretnénk jutni a párizsi olimpiára, ennek érdekében az első nyolc között szeretnénk végezni – mondta a kapitány.

Ebben teljes volt az összhang Telkiben. Nagy László csapatvezető, Mikler Roland csapatkapitány, a válogatott irányítója, Lékai Máté és a védekezőspecialista, Sipos Adrián is a megvalósítható célt hangsúlyozta. Volt azonban egy-két apróság, amiben más álláspontra helyezkedtek a főszereplők. A tizennegyedik felnőtt világversenyére készülő kapust, Miklert fűti a revansvágy a izlandi válogatott ellen, a kapitány erről hallani sem akart. A Szeged kapusa még nem felejtette el a tavalyi Eb-szereplést. – Izland és Portugália borsot tört az orrunk alá, hazai pályán nem tudtuk kihozni magunkból a maximumot. Idén ez nem fordulhat elő. Ha megmutatjuk a valós tudásunkat, bármelyik csapattal szemben partiképesek vagyunk – fogalmazott a 38 éves korelnök. A kapitány jóval megengedőbb volt a két csoportellenféllel szemben. – Revansvágy? Nem, én saját magunkra összpontosítok. Ami volt, elmúlt. A Szlovénia elleni vereség után sem nyaldostuk a sebeinket. Miért is tettük volna? Több taktikai variációt meg sem mutattunk, ezeket a vb-re tartogatjuk. Készen állunk – jelentette ki a kapitány.

Lékai Máté a 2011-es olimpiai kvalifikációs – svédországi – vb-n debütált világversenyen a magyar válogatottban. Tizenegy év alatt több BL-döntőn is szerepelt, tapasztalatra tett szert. Az ő józan hangja aranyat érhet az öltözőben, és persze majd a pályán is. – Nem mi vagyunk az esélyesek a csoportban az első két helyre, de ezért szép a kézilabda, mert egy-egy meccsen bármi megtörténhet. Amikor sérülés miatt 2020-ban lemaradtam a svédországi Eb-ről, kis híján az elődöntőig jutottak el a srácok. Remélem, idén is meglepjük az ellenfeleket Svédországban – fogalmazott a Ferencváros irányítója.

S ha ez így lesz, Chema Rodríguez az eredményesség terén megkezdi a felzárkózást Marco Rossi mögé.

A magyar válogatott csütörtökön Dél-Korea ellen mutatkozik be, majd szombaton Izland, jövő hétfőn Portugália ellen játszik a svédországi vb-n.

Borítókép: Chema Rodríguez nem tágít, a nyolc közé akar jutni a válogatottal a vb-n (Fotó: MTI)