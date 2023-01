Lánykérés a javából: a pályán esett össze a barátnője kedvéért + videó

Míg a futballisták bemelegítettek, a pályára rohant az albán KF Tirana csapatának egy szurkolója. A férfi magánakciója látszólag félresikerült, mert megcsúszott a gyepen, majd nagy fájdalmak közepette elterült a földön, és úgy tűnt, hogy meg is sérült, így a biztonsági őrök az orvosi stábot hívták segítségül. Emellett a férfi barátnőjét is a pályára szólították, és amikor a hölgy megérkezett, kiderült, hogy a nagybetegnek valójában kutya baja, csupán színjátékot adott elő a barátnője kedvéért. A férfi azonnal térdre pattant, és a zsebéből egy eljegyzési gyűrűt húzott elő. A küldetése sikerrel járt, mint az a videóból is kiderül:

A borítókép illusztráció (Forrás: Burst.shopify.com)