Lionel Messi bűnbánatot tanúsított

– Nem örülök annak, amit tettem, és ami utána történt – mondta Messi. – Ezek a pillanatok rengeteg feszültséggel és idegeskedéssel járnak, minden nagyon gyorsan történik és az emberek különbözőképpen reagálnak. Semmi nem volt eltervezve, egyszerűen csak megtörténtek a dolgok.

Az Argentína–Hollandia negyeddöntő előtt Van Gaal azt nyilatkozta, hogy az ő játékosai jobban felkészültek a tizenegyespárbajra, mint az ellenfél, valamint arra emlékeztetett mindenkit, hogy Messi szinte labdához sem ért a két csapat 2014-es vb-n vívott elődöntőjében, melyet szintén a dél-amerikai csapat nyert meg tizenegyesekkel. Messi most azt mondta, hogy válogatott társai a meccs előtt tudatták vele, mit nyilatkozott Van Gaal, de csak azért tették, hogy feltüzeljék őt az összecsapás előtt. A 73. percben, büntetőből szerzett találata után Messi úgy ünnepelt, hogy Van Gaal elé állt, kezeit pedig a füle mögé tette, ezzel a gesztussal számon kérve a rivális kapitányt a nyilatkozatáért.

A mérkőzés mindkét csapat játékosaiból komoly indulatokat váltott ki, vb-rekordnak számító, 17 sárga lapot mutatott fel a játékvezető, egyet Messi is kapott vitatkozásért. A hollandok Weghorstot csereként küldték pályára, ő pedig a rendes játékidő hosszabbításában két gólt is szerzett, ezzel az európai együttes ledolgozta a kétgólos hátrányát és kiharcolta a hosszabbítást. A támadó a pályán többször is összetűzésbe keveredett Messivel, aki a lefújás utáni interjú közben bolondnak titulálta Weghorstot.

– Sok minden történt vele szemben a meccsen, feszültséggel teli pillanatok voltak, aztán így reagáltam. Nem ezt a képet akarom magamról meghagyni az utókornak, de ilyesmi előfordul – jelentette ki a Paris Saint-Germain 35 éves sztárja.