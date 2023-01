Visszatér hozzánk a holland klasszis, a kazincbarcikai győző + videó

S a csapat a magyar körversenyen is remekelt: 2021-ben a verseny összetett győztesét az ekkor már Team BikeExchange néven futó egyesületben kellett keresnünk: Damien Howson – tanulva egy évvel korábbi hibájából – tökéletesen időzítette támadását a Kékestetőn, ezzel pedig bebiztosította elsőségét a végelszámolásnál. Howson azóta csapatot váltott, a verseny címvédője azonban idén is a csapat színeiben teker: az ír Eddie Dunbar az INEOS mezét a Jayco AlUla trikójára cserélte. 2019 és 2021 között az ausztráloknál tekert versenyünk korábbi ezüstérmese, a háromszoros magyar bajnok Peák Barnabás is.

New year, new kit, new faces 👋 pic.twitter.com/XksPhyq1C3 — Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) January 9, 2023

A keretnek jelenleg is tagja a már említett Vuelta-győztes Simon Yates, illetve a világbajnoki ezüstérmes Michael Matthews is. A számunkra igazán megkerülhetetlen versenyző ugyanakkor a holland sprinterklasszis, Dylan Groenewegen. A csapat a napokban közölte előzetes rajtlistáját a versenyünkre, melyen az ötszörös Tour de France-szakaszgyőztes neve is szerepel. A névsor szinte megegyezik a tavalyival, kialakításának elsődleges célja pedig egyértelmű: a sprintervonat minél sikeresebb felkészülését biztosítani a Tour de France-ra.

Dylan Groenewegen idén is indul a magyar körversenyen

2022-ben a Tour de Hongrie talán legizgalmasabb történetét Groenewegen és honfitársa, Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team) küzdelme szolgáltatta. A két versenyző a 2020-as lengyel körverseny első szakaszának befutójánál, Katowicében akadt össze. Az óriási sebességnél bekövetkező bukásban Jakobsen kis híján életét vesztette, az őt a palánkra lökő Groenewegen pedig a versenyről történő kizárása mellett féléves eltiltást is kapott a Nemzetközi Kerékpáros-szövetségtől (UCI).