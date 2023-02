A Dortmund a Bajnokok Ligájában is bizonyítani szeretne

Egyáltalán nem véletlen, hogy a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében szerdára is jut egy angol csapat. A legutóbbi hat BL-idényből ötödször fordult elő, hogy a csoportkörben szerepelt összes angol együttes bejutott a legjobb tizenhat közé, ami jól bizonyítja a Premier League erejét. Itt és most csak mellékesen említünk meg egy másik rekordot: Spanyolországot csak a Real Madrid képviseli ebben a szakaszban, ez most először fordul elő a BL történetében, igaz, a címvédő királyi gárda tovább nyújtja az általa tartott csúcsot, mert még soha nem esett ki a csoportkörben.