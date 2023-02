A FIFA korábban mellőzte, most részben kárpótolhatja a magyar bírót

Az egyiptomi al-Ahli és az új-zélandi Auckland City 3-0-s eredménnyel végződött, 1. fordulós mérkőzésével szerdán megkezdődött a klub-vb Marokkóban, ahol hamarosan kiderül, hogy a Chelsea tavalyi győzelme után ezúttal melyik klub ülhet a futballvilág trónjára. A másfél héten keresztül tartó viadalon az egyes kontinensek legpatinásabb kupasorozataiban győztes klubok vesznek részt. Némileg meglepő módon az MLS-ből, vagyis az észak-amerikai bajnokságból érkezett csapat még sosem szerepelt a tornán, de a Seattle Sounders FC tavaly véget vetett a CONCACAF-Bajnokok Ligájában a mexikói egyeduralomnak, így most az egyesült államokbeli klubé lett az indulási jog. A Seattle-re a klubvilágbajnokság 2. fordulójában az al-Ahli–Auckland City találkozó továbbjutója vár, és szintén február 4-én rendezik a másik ágon a marokkói Vidad Casablanca és a szaúdi al-Hilal közti mérkőzést.

A brazil Flamengo csak az elődöntők idején kapcsolódik be a küzdelmekbe, február 7-én az utóbbi párharc győztese lesz az ellenfele. Egyelőre a Real Madrid futballistái is Spanyolországban tartózkodnak, hiszen a királyi gárdának a marokkói útja előtt még két bajnoki meccset is le kell játszania (ma 21 órakor a Valencia, vasárnap 14 órakor pedig a Mallorca ellen). A klub-vb-n február 8-án lesz először jelenése, a legjobb négy között az al-Ahli, a Seattle Sounders duó valamelyikével találkozik. A helyosztókra február 11-én kerül sor. A legnagyobb esélyesnek a rekordbajnok, négyszeres győztes Real Madrid számít, már csak azért is, mert a brazil Corinthians 2012-es sikere óta eltelt egy évtizedben rendre európai klubok diadalmaskodtak.

Íme a klub-vb menetrendje:

Fotó: as.com

A spanyol csapat a Bajnokok Ligája megnyerésével kvalifikálta magát a klubvilágbajnokságra. De nemcsak Carlo Ancelotti tanítványai képviselik az öreg kontinenst Marokkóban, hanem az európai szövetség (UEFA) két játékvezetőt is delegálhatott. Az egyikük az angol Anthony Taylor, a másik pedig a romániai Kovács István. A nagykárolyi bírót ezzel talán némileg kárpótolják azért, hogy bár a katari vb-t is megjárta, ott csak mellékszereplő volt. Egy összecsapás vezetését sem bízták rá, nyolc meccsen negyedik számú játékvezetőként tevékenykedett.

Mikortól bővülne a klub-vb mezőnye?

Így Kovács István is részese lehet az egyik, sőt talán az utolsó klub-vb-nek, amelyet még az eddig megszokott formában rendeznek meg.

A Gianni Infantino vezette Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) ugyanis azon munkálkodik, hogy a klubok minitornája 2025 nyarától a világbajnokságokhoz hasonlítson, vagyis több csapat részvételével, egy hónapig tartson. Eredetileg már a 2021-es klub-vb is ilyen formában zajlott volna, viszont a koronavírus-járvány miatt a 2020-as Európa-bajnokságot és a Copa Américát is elhalasztották, és végül a csapatok vetélkedőjének a ráncfelvarrását is elnapolta a FIFA. Akkoriban még 24 indulóval számoltak, de a számot azóta 32-re emelték, Európából 11-12, Dél-Amerikából 7-8, Óceániából egy, a többi kontinensről pedig feltehetően 4-4 klubot vonnának be.

Infantino a katari viadalon a klub-vb-ről tett bejelentését követően a Liverpool legendája, Jamie Carragher arra biztatta a csapatokat, hogy a jövőben bojkottálják az elnyújtott tornát. Az egykori védő rámutatott, a játékosok és a vezetőedzők évek óta a futballisták kiszipolyozása miatt panaszkodnak, az európai kluboknak az újabb mérkőzések annyira hiányoznak, mint púp a hátukra. A túlzsúfolt futballnaptárban sem lenne egyszerű helyet találni az egy hónapig tartó tornának, ahol várhatóan hat-hét meccset kellene lejátszaniuk a résztvevőknek. De Infantino decemberben azt üzente a fanyalgóknak, a kocka el van vetve, megváltoztatják a klub-vb formátumát, kollégáival már csak a részleteket kell kidolgozniuk. A FIFA elnöke emellett arra is utalt, a szövetség már azzal is szívességet tett a futballvilágnak, hogy a bővítést négy évvel elhalasztotta.

– Ne feledjék, hogy a FIFA volt az egyetlen futballszövetség a világon, amely nemzetközi szinten nem rendezett tornát a pandémia alatt. Mások elhalasztották, esetleg lerövidítették, de megrendezték ezeket a sorozatokat, míg mi lefújtuk a huszonnégy csapatosra tervezett klub-vb-t. Nem tartottuk meg más alkalommal, és azért döntöttünk így, hogy teret hagyjunk a Copa América és az Európa-bajnokság megrendezésének, illetve igyekeztünk óvni a játékosok egészségi állapotát. Nem akartuk túlzsúfolni a naptárat – méltatta a FIFA lépését Infantino.

Úgy látszik, a túlzsúfoltság és a játékosok egészsége 2025-től nem lesz szempont.

Borítókép: Kovács István (Fotó: AFP/NurPhoto/Flaviu Buboi)